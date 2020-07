La vita in diretta, studio dimezzato: Matano costretto a “convivere”, i motivi

In Rai hanno deciso: La vita in diretta andrà in onda servendosi solo della metà dello studio. Una decisione che ha scatenato dei malumori nei conduttori che dovranno dividersi lo studio, ovvero Alberto Matano e Serena Bortone. Nelle ultime news sulla nuova stagione televisiva infatti si è parlato di una specie di rivoluzione nello studio da cui va in onda La vita in diretta. Si tratta del Tv3 di via Teulada, a Roma, da cui andranno in onda La vita in diretta e Oggi è un altro giorno, uno da una metà dello studio e l’altro dall’altra metà. Una decisione che appare quasi costretta, visti i motivi che hanno spinto i vertici Rai ad accettare questa idea. Tuttavia, nel retroscena di Blogo di oggi si legge anche che questa scelta non è stata accolta benissimo dai due conduttori. Tra i due comunque scorre buon sangue, per cui non c’è motivo di pensare che non abbiano voglia di “convivere” nello stesso studio. Ma scopriamo la vicenda nel dettaglio.

La vita in diretta e Oggi è un altro giorno si divideranno lo studio: le ultime news sulla prossima stagione Rai

Dalle news abbiamo appreso che la convivenza tra La vita in diretta e Oggi è un altro giorno nello studio Tv3 è praticamente forzata: non c’è un secondo studio da usare e non ci sarebbe il tempo di fare un cambio scenografia. Non è una novità che manchi uno studio e che per questo motivo ci siano dei cambi di scenografia all’interno di uno stesso studio, tra un programma e l’altro. In questo caso però non ci sarebbe materialmente il tempo per fare questi cambiamenti, visto che il programma della Bortone verrà diviso in due parti e la seconda parte finirà a ridosso de La vita in diretta. Inoltre anche la Bortone va in onda proprio dal Tv3. Il fatto che si passeranno il testimone spiega perché sarebbe impossibile cambiare la scenografia nel tempo di uno spazio pubblicitario. Ecco perché in Rai hanno pensato di dimezzare lo studio de La vita in diretta e allestire l’altra metà per Oggi è un altro giorno.

Matano e Bortone, malumori per la decisione Rai sullo studio: il retroscena

Matano quindi non condurrà passando da una parte all’altra dello studio, ma lo vedremo sempre con la stessa scenografia e lo stesso schermo alle spalle. Una scelta che non dovrebbe ripercuotersi sul pubblico, ma che i conduttori non hanno accolto benissimo. Matano e Bortone non sarebbero particolarmente entusiasti per questa decisione e questo starebbe creando qualche tensione in casa Rai. Come andrà a finire?