La vita in diretta, Morgan telefona in studio: accuse al manager di Bugo, spunta rissa

Morgan telefona a La vita in diretta durante il collegamento con l’amico Andy: ecco cosa è successo

Morgan è intervenuto telefonicamente anche a La vita in diretta oggi. Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno dedicato un largo spazio alla vicenda Morgan e Bugo a Sanremo 2020, con degli ospiti d’eccezione. In collegamento c’erano infatti Valerio Soave, il manager di Bugo, e Andy dei Bluvertigo, amico di Morgan. Andy ha riportato la sua testimonianza sul festival, spiegando di aver raggiunto Morgan e Bugo martedì scorso per suonare insieme a loro all’Altro Festival. Ebbene, quella sera Andy non ha avuto alcuna percezione che i rapporti si stessero inclinando, ma ha invece parlato di “un clima assolutamente piacevole”. Andy ha aggiunto che non si sarebbe aspettato nulla di quanto è accaduto, ma è convinto che tutto sia partito dalla serata delle cover. Durante la puntata, Morgan ha telefonato al suo amico Andy ma non quando era in collegamento con lo studio, quindi non ha avuto modo di intervenire direttamente. Lo ha fatto telefonando poco dopo in studio e dando ancora una volta la sua versione dei fatti.

Sanremo 2020, Morgan non pensa di aver mancato di rispetto: “Amadeus si lecca i baffi”

Morgan ha spiegato di aver scritto gli spartiti per l’orchestra insieme a un grande musicista esperto. Poi ha aggiunto: “Posso aiutarvi a evidenziare degli aspetti diversi. Il tema della lite sinceramente non trovo che sia quello più interessante. […] Io sono una persona che si esprime con il testo poetico in una canzone, perché quello è il mio linguaggio. Ho avuto una reazione che non sta dentro alle regole, ma mi sono espresso in maniera non violenta non volgare ma poetica. E ho detto il mio pensiero”. Insomma, ciò che intendeva dire è che lui essendo un musicista e un cantautore ha risposto a Bugo con una canzone, poco importa se è andato contro il regolamento di Sanremo. Il pubblico ha rumoreggiato a queste parole, poi Lorella ha fatto notare che è stata una mancanza di rispetto verso Amadeus. E Morgan ha replicato così: “Amadeus si lecca i baffi, è un successo per lui. Io non ho fatto una cosa oltraggiosa, io mi sono espresso. Questo non è fuori dalle regole, ma dal regolamento. Un concorrente è libero di seguirlo o meno, non sta facendo nulla di illegale”.

La vita in diretta, Morgan attacca il manager di Bugo: “Mi devi ringraziare”

A questo punto, Matano ha chiesto a Morgan se avesse qualcosa da dire a Valerio Soave, anche lui in collegamento. Soave prima della telefonata di Morgan aveva parlato di difficoltà a confrontarsi con il cantante nelle ultime settimane e del fatto di non voler procedere legalmente per le accuse ricevute. Morgan lo ha accusato di essere un sabotatore, ma oggi ha aggiunto dell’altro. Se in un primo momento sembrava non voler parlare con Soave – “Preferirei dire quello che ho detto e salutarvi, ho da fare”, ha detto -, in un secondo momento è partito all’attacco. “La situazione con Bugo è complessa. Mi deve ringraziare mister Soave perché sta facendo il grano. Bugo non esisteva prima del festival. Io preferirei non averti regalato questa cosa fantastica”, ha detto. Soave ha detto che l’unica cosa che avrebbe chiesto a Morgan era come stai, ma anche questo ha fatto infuriare il cantante. Morgan è partito con le accuse: “L’ultima volta che mi hai messo le mani addosso, quand’è? Ci sono testimoni. Ho un messaggio di Bugo che dice speriamo che non metta le mani addosso pure a me”.

Bugo, gravi accuse al suo manager da Morgan: “Mani addosso, ci sono testimoni”

Il manager ha dato la sua versione dei fatti: “Lui sta inventando tutto e a me spiace questo. Lui ha scritto a Bugo ‘Soave è manesco’ come al solito e Bugo per ridere ha risposto ‘Speriamo che non picchi anche me’. Ma eravamo in riunione, c’erano dodici persone testimoni. Ma perché deve inventare le cose”. Non ha convinto Morgan questa versione, infatti ha tirato fuori un episodio: “Sono scappato dalla polizia. Andy è venuto in soccorso e ha visto che ero stato menato da Soave”. Andy era ancora in collegamento e ha detto: “Ho raggiunto casa di Morgan e c’era la polizia, Soave a capo chino che raccontava i fatti”. Soave si è difeso: “Se era presente la polizia come mai non è stato constatata nessuna lesione e nessuna denuncia? La polizia era lì, se avesse avuto anche solo un occhio nero perché non sono intervenuti? Vi rendete conto che si contraddice da solo? Ha chiamato la polizia per lesioni e poi non c’è stato nessun rapporto. Mi trovo offeso in questa situazione, devo discutere del niente”.

Morgan e la presunta rissa con il manager di Bugo, Soave si difende

Morgan ha detto di non essere una persona che denuncia e che aveva i vestiti strappati, poi ha parlato contemporaneamente ad altre persone e si è capito poco e nulla, infatti di questo i conduttori de La vita in diretta si sono scusati a fine puntata.Le accuse verso Soave sono proseguite, in ogni caso: “Tu hai fatto giorni a parlare d me al ristorante, ho registrazioni audio in cui dici cose brutte su di me. Comportamento inaccettabile”. A fine confronto, anzi scontro, Soave ha detto di avere difficoltà a controbattere in televisione. Ma è riuscito ad aggiungere altro in sua difesa: “A me spiace tutto questo. Cosa devo dire? È tutto inventato. Devo mettermi qua a discutere con una persona alterata, si contraddice ogni momento. La polizia non mi ha fermato, non c’è stata una denuncia. Lui si era nascosto perché era totalmente alterato, lasciamo perdere il perché”.