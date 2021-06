La Vita in Diretta, Matano: “Piccolo Nicola ritrovato dal nostro inviato”

Lieto fine per una storia che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia: il piccolo Nicola è stato ritrovato. Dopo lunghe ore di attesa e di angoscia, il bimbo è tornato tra le braccia di mamma e papà. Si era allontanato da casa lunedì sera, 21 giugno, e si è smarrito nei boschi dell’Alto Mugello. Subito sono state attivate le ricerche, circa trecento persone si sono attivate per ritrovarlo e per fortuna stamattina c’è stato il lieto fine. Anzi, qualcuno lo ha chiamato miracolo, perché il piccolo Nicola ha appena ventuno mesi ed è rimasto da solo disperso per un giorno e mezzo, sopravvivendo nei boschi, senza acqua e senza cibo.

A ritrovare il piccolo Nicola è stato l’inviato de La Vita in Diretta, Giuseppe Di Tommaso. Appena si è diffusa la notizia, Adnkronos ha intercettato il conduttore Alberto Matano per sapere come è andata. Matano ha confermato che Di Tommaso ha trovato il bambino e ha raccontato come è successo. La troupe del programma stava ripercorrendo la strada ipotizzando il percorso che Nicola avrebbe potuto fare. Stavano insomma lavorando a una ricostruzione dei fatti, quando l’inviato si è ritrovato da solo, perché la troupe era rimasta indietro, e ha sentito dei lamenti.

Giuseppe Di Tommaso de La Vita in Diretta ha trovato Nicola sporgendosi in una scarpata dopo aver lo sentito lamentarsi. Lo ha visto lì, era vivo e la felicità era immensa. Purtroppo nei boschi i telefoni non prendono e questo non ha facilitato le cose, ma l’inviato è subito corso indietro a chiedere aiuto. Quindi è tornato dal bambino insieme ai carabinieri e sono riusciti a tirarlo fuori dalla scarpata. Questo il racconto di Matano:

“Non prendendo il telefono, Di Tommaso è corso indietro, ha chiamato i carabinieri e li ha aiutati a tirarlo fuori dalla scarpata. L’ho sentito tra le emozioni, le lacrime e la gioia, mi ha chiamato e mi ha detto: ‘È vivo, è vivo!'”

Una gioia immensa e un sollievo per i tanti che hanno partecipato alle ricerche, ma di sicuro una notizia che ha reso un po’ più felice Alberto Matano e tutta la sua squadra. Oggi La Vita in Diretta sarà in onda come sempre alle 17 circa su Rai Uno e di sicuro non mancherà l’intervento di Giuseppe Di Tommaso, che potrà raccontare di persona come sono andate le cose. Possiamo immaginare che per l’inviato questo sia un giorno davvero indimenticabile.