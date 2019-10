Marina Tagliaferri da brividi: Un posto al sole ha salvato una donna, il racconto

Un posto al sole, il cast ospite di Lorella Cuccarini a La vita in diretta

Oggi a La vita in diretta Lorella Cuccarini ha avuto il piacere di intervistare il cast di Un posto al sole parlando di rapporti tra condomini. Ne è venuta fuori una bella chiacchierata che ha visto gli attori presenti parlare non solo di come la soap opera di Rai Tre è stata portata in Italia ma anche del suo ruolo sociale e di come quindi influenza la vita delle persone; a intervenire fra i tanti è stata Marina Tagliaferri che in Un posto al sole interpreta il ruolo della nota Giulia Poggi: il suo è stato un racconto molto toccante che ha catalizzato l’attenzione dei presenti e che ha permesso di portare al centro della conversazione il tema della violenza sulle donne.

Marina Tagliaferri: come Un posto al sole ha salvato una donna

La Tagliaferri ha ricordato quando un’assistente sociale le ha raccontato di una donna che ha parlato di Un posto al sole come salvifico: è stato proprio grazie al messaggio lanciato dalla soap opera infatti che è riuscita a recarsi dalle Forze dell’Ordine per denunciare l’uomo che la maltrattava da anni. “Una donna – ha raccontato l’attrice – è riuscita a scappare da questa situazione [dalla violenza sessuale, ndr] e gli hanno fatto tutta una serie di domande… alla domanda ‘Perché a quel punto ce l’hai fatta?’ ha risposto: ‘Vedo una cosa che si chiama Un posto al sole, e ho pensato ‘Forse se lo fanno loro lo posso fare anche io’. Pensa che responsabilità!”. L’attrice ha raccontato l’episodio con grande soddisfazione perché se non ci fosse stato Un posto al sole a dare un certo insegnamento forse la donna non avrebbe mai fatto un passo così importante.

Un posto al sole, Marina Tagliaferri felice per il seguito di Un posto al sole

“Molto spesso – ha concluso subito dopo parlando degli attori – dico che senza medici si può vivere ma senza attori si può vivere benissimo. Abbiamo la possibilità di riscattare questo lavoro che spesso è un po’ effimero”. La soap opera da sempre tratta argomenti delicati calandoli nell’attualità e senza troppe finzioni, ed è bello sapere che il racconto e le vicende dei suoi protagonisti possono arrivare ad influenzare fino a tal punto la vita dei telespettatori.