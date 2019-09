La vita in diretta: si parla di donne che pagano il conto, caos sul web

La Vita in Diretta: si parla di donne che al ristorante pagano il conto. Alcune dichiarazioni fanno discutere

Durante la puntata di oggi 26 Settembre 2019 a La Vita in Diretta è successo qualcosa che ha fatto storcere il naso agli spettatori. Come ogni giorno la trasmissione è iniziata con il simpatico salottino. Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno raggiunto l’ampio divano bianco dove ad attenderli c’erano gli ospiti tra cui Monica Leofreddi e l’attore Simone Montedoro (che in Don Matteo interpretò il famoso Capitano). Il primo argomento che si è affrontato riguardava le donne che pagano il conto al ristorante. La discussione è partita da una paparazzata fatta da Chi a Paola Di Benedetto e il suo fidanzato Federico Rossi. Di recente, infatti, la coppia si è recata a cena al ristorante e i fotografi hanno immortalato il momento in cui l’ex Madre Natura ha pagato il conto. Dunque nello studio de La Vita in Diretta si è parlato fondamentalmente di questo con tanto di servizio annesso.

La Vita in Diretta: “le donne non devono pagare il conto?”, web in rivolta

Un’ inviata si è recata tra la gente ed ha domandato loro che cosa pensano del fatto che una donna paghi la cena (o il pranzo) ad un uomo. Le risposte sono state molteplici. Per qualcuno è una cosa ormai normale, del resto siamo nel 2019 e i tempi sono andati avanti; per altri invece è fuori discussione: il conto deve pagarlo sempre l’uomo. Tra gli intervistati anche alcune donne hanno dichiarato che secondo loro il conto deve pagarlo sempre il sesso opposto. Dichiarazioni che, specialmente sul web, hanno fatto molto discutere. “Ma le “donne” che pretendono che ogni cena la offra l’uomo esattamente che problemi psicologici hanno?”, ha scritto un utente su Twitter; “Ma stiamo scherzando?!?”, si è chiesto un altro mostrandosi infastidito per quanto sentito e via così. Per qualcuno, insomma, la mentalità di alcuni italiani è ancora retrò ed è giunto quindi il momento di andare avanti e di aggiornarsi un pochino. Del resto che male c’è se una donna al ristorante paga il conto per se stessa e per il suo compagno, per esempio?

"Dividere il conto è sacrilegio"

"È l'uomo che DEVE pagare la cena"

"Una donna che paga? Nonono"#lavitaindiretta pic.twitter.com/cARIFhxryT — A🍂 (@_pdglm) September 26, 2019

La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano coppia super approvata

Critiche a parte, Lorella Cuccarini ed Alberto Matano formano davvero una bellissima coppia televisiva. I due trasmettono davvero tanta allegria sin da quando mettono piede nello studio per questo motivo dal pubblico sono super approvati!