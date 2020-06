Vita in Diretta, Cristiana Pedersoli: chi era Bud Spencer, Cuccarini maestra

La Vita in Diretta, Cristiana Pedersoli in confidenza: chi era Bud Spencer, la Cuccarini conduce l’intervista con maestria

‘Bud, un gigante per papà’: si tratta del titolo del libro scritto dalla figlia Cristiana Pedersoli, che nella giornata odierna è stata ospite a La Vita in Diretta, dipingendo il compianto attore in modo delicato e soave. A guidare l’intervista Lorella Cuccarini, maestra nel mettere l’ospite a proprio agio (e non a caso tanti utenti in questi giorni, attraverso l’hashtag #iostoconlorella, stanno cercando di mettere pressione alla Rai per non rimuoverla dal programma pomeridiano nella prossima stagione). Ricordiamo che Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, si è spento a Roma il 27 giugno 2016, all’età di 86 anni.

La figlia di Bud Spencer racconta papà

Cristiana, donna dal garbo e dalla gentilezza innata, ha parlato di Bud come un uomo tanto burbero sullo schermo, dove menava per finta ceffoni, quanto placido e pacato nella vita reale, dove non si è mai permesso di essere violento. Se le si chiede perché era tanto amato dal pubblico risponde con certezza: “Perché ha mantenuto lo spirito da bambino che c’è in tutti noi”. La donna ha definito il papà “un sognatore” che non ha mai “abbandonato la sua umiltà, nemmeno dopo il successo”. Anche nel privato è sempre stato un esempio, oltre ad essere una persona “affettuosa, divertente, gioiosa”. Certo Bud era allo stesso tempo un uomo con cui non era semplicissimo stare, soprattutto per la moglie. “Stare vicino a lui per mia madre non è stato facile, perché era uno spirito libero”, ha spiegato Cristiana. Spazio poi all’amicizia con Terence Hill, con il quale ha formato una delle coppie più longeve, amate e celebri del cinema italiano.

Bud Spencer e Terence Hill, due gentiluomini

Quale è stato il segreto di Bud e Terence? Come è possibile che in così tanti anni di carriera insieme non abbiano mai avuto delle frizioni? “Perché sono due gentiluomini che hanno profondo rispetto”, ha assicurato Cristiana che ha aggiunto: “In più non ho mai visto in mio padre un segno di invidia e rabbia, così come non lo ho mai visto in Terence”. Qualcuno direbbe una coppia di altri tempi, fatta con una tempra diversa. Oggi Terence è rimasto in contatto con la famiglia Pedersoli. Bud, invece, riposa a Roma, nel cimitero del Verano, a Monte Portonaccio, di fronte al secondo gradone, cappella V.