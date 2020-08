La vita di Mina oggi: lo stop ai viaggi e il ritiro a Lugano con il marito

Mina, al secolo Anna Maria Mazzini, si è ritirata dalle scene nel lontano 1978 e da allora è inafferrabile. La sua scelta di appartarsi dalle telecamere non è però coincisa con l’abbandono della sua professione. A volte su questo tema c’è confusione; è bene quindi specificare che la cantante ha sì chiuso con concerti e apparizioni pubbliche, ma non ha affatto chiuso con il suo lavoro come dimostra la sua attività musicale che tutt’ora è attiva. La Tigre di Cremona vive a Lugano da anni. Nel 1989 ha anche preso la cittadinanza svizzera. In terra elvetica c’è al suo fianco il marito Eugenio Quaini, un cardiochirurgo cremonese di diversi anni più giovane di lei. La relazione è sbocciata sul finire degli Anni Settanta. Il matrimonio si è celebrato in segreto molto tempo dopo, il 10 gennaio 2006.

Mina non si è mai pentita circa la scelta del ritiro: parla Maurizio Costanzo

Di recente Maurizio Costanzo è tornato a parlare di Mina. I due si conoscono molto bene, avendo collaborato in passato. Il decano del giornalismo italiano, al quotidiano La Repubblica, ha raccontato di aver invitato più volte la cantante nelle sue trasmissioni, “ma non c’è stato verso”. Ha inoltre aggiunto che sarebbe inutile raggiungerla a Lugano perché rischierebbe di rimanere fuori casa. “Che ci vado a fare se non mi apre?”, ha dichiarato Costanzo che ha poi definito l’artista “una diva come non ne ha più incontrate”. Il marito di Maria De Filippi ha quindi sostenuto che Mina non si è mai pentita sulla scelta di ritirarsi dalle scene perché se così fosse avrebbe potuto tranquillamente ripensarci e tornare sotto i riflettori. Cosa che non è mai avvenuta perché evidentemente, chiosa Costanzo, “è felice” avendo trovato un “modus vivendi”. “Se no, non stai a logorarti davanti a un lago, su”, ha concluso il giornalista. A proposito del suo lungo riposo svizzero, in passato, ha detto la sua anche la figlia della cantante lombarda, Benedetta.

Mina e lo stop ai viaggi: le parole della figlia Benedetta

Benedetta ha fatto sapere che la madre a Lugano ha trovato un porto sicuro e di riposo, dopo aver viaggiato tantissimo. “Ora considera lo stare a casa il suo miglior viaggio”, ha spiegato Benedetta che con la cantante ha un rapporto profondo. Insomma, è come se la Tigre di Cremona abbia agito per ‘bilanciamento’: dopo aver passato una parte della sua vita in giro per il mondo e sotto i riflettori mediatici ha deciso di riequilibrare tanta esposizione pubblica con un ritiro pacifico, lungo e silenzioso.