La verità sul caso Harry Quebert: anticipazioni ultima puntata

Anticipazioni La verità sul caso Harry Quebert: una scoperta sconvolgente

Marcus continua ad indagare sulla morte della giovane Nola Kellergan, affinché la verità venga a galla e Harry torni in libertà. Dopo ulteriori ricerche e investigazioni, il giovane scrittore scopre che il foglio rubata in casa di Quebert dalla signora Quiin è stato fatto sparire dal marito della donna stessa. A chiedere di bruciare la lettera è la stessa Nola. Successivamente, arrivano le risposte riguardo le analisi della calligrafa della dedica trova sul manoscritto del romanzo di Quebert. Con grande stupore si comprende che appartiene al defunto Luther Caleb e per questo si da per scontato che sia lui ad aver ucciso la quindicenne. Harry torna perciò in libertà.

La verità sul caso Harry Quebert: un finale che sciocca

Durante le sue continue ricerche, Marcus Goldman scopre addirittura che la madre di Nola era in realtà morta nove anni prima che la ragazza morisse. Il pastore Kellergan sputa il rospo e rivela allo scrittore che la bambina ha ucciso la sua stessa madre appiccando un incendio. Durante tutto il periodo della adolescenza, la Kellergan ha poi finto di essere picchiata dalla mamma, quando in realtà era lei stessa ad auto-affliggersi. In tutto questo susseguirsi di notizie, viene arrestato anche il marito di Quiin. La polizia trova infatti una foto in cui si mostra al fianco di un auto che sembra essere la stessa che ha utilizzato l’assassino di Nola. In realtà, però, le cose stanno diversamente.

La verità sul caso Harry Quebert anticipazioni: Nola uccisa dalla polizia

Alla fine, i veri colpevoli della morte di Nola e non solo sono Travis e Pratt. Travis voleva farla pagare a Caleb per essersi avvicinato a Jenny e per questo ha iniziato a picchiarlo in malo modo con il consenso di Pratt. La Kellergan era presente e per questo è corsa a chiedere aiuto alla signora Cooper. Pur di non farsi scoprire, Travis spara alla vecchia signora e uccide a manganellate Nola. Il corpo viene poi nascosto dai due poliziotti nel giardino di Harry Quebert dove è poi stata ritrovata.