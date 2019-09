La verità sul caso Harry Quebert: anticipazioni terza puntata

Anticipazioni La verità sul caso Harry Quebert: terza puntata, Marcus Goldam contro il padre di Nola

Dopo aver scoperto della presenza di un ritratto di Nola Kellergan in casa di Elijan Stern, Marcus perde la testa. Il giovanissimo scrittore inizia così a lavorare a fondo alle prime pagine del suo libro e invia all’editore una prima brevissima bozza. Il ragazzo è ormai convinto di voler scoprire la verità su Harry e di volerla mettere nero su bianco. A grande sorpresa, Quebert da il suo consenso a Goldman e lo invita a scrivere il romanzo perché è giusto e non in segno di amicizia. Dopo averci pensato per alcuni giorni, Marcus si reca dal sergente che sta indagando sul caso e gli mostra la foto del dipinto trovato in casa di Stern.

La verità sul caso Harry Quebert: Marcus e le prove contro Stern

Marcus è convinto che Stern sia uno dei probabilissimi colpevoli della morte di Nola, mentre il sergente ha deciso di seguire un’altra pista. L’autista di Elijan è infatti un altro possibile colpevole. L’uomo venne denunciato svariate volte per molestie nei confronti di alcune giovanissime ragazze proprio negli stessi anni della storia tra Nola ed Harry. A quanto pare, ora, sono due i presunti killer della giovane quindicenne. Il sergente e Goldman decidono di tornare a parlare con il pastore, nonché padre della Kellergan.

Terza puntata La verità sul caso Harry Quebert: le nuove scoperte di Marcus Goldman

Marcus ha un nuovo incontro con il padre di Nola. Lo scrittore chiede al pastore alcune spiegazioni sulle botte che sua moglie ha sempre dato alla piccola Kellergan. L’uomo non reagisce bene e aggredisce il ragazzo. Intanto, il sergente che sta indagando fa sapere al signor Kellergan che sua figlia potrebbe aver avuto una relazione con Stern, ma il pastore resta convinto delle sue idee. L’uomo continua a credere che sia Harry Quebert ad aver ucciso la sua bambina.