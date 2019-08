La tragedia di Vermicino diventa una fiction: il progetto Mediaset

La tragedia di Vermicino diventa una fiction: parla il produttore Marco Belardi

La tragedia di Vermicino diventa una fiction. Il terribile incidente, avvenuto in Italia il 10 giugno 1981, causò la morte del piccolo Alfredo Rampi, detto Alfredino. La scomparsa del bambino, caduto in un pozzo artesiano in via Sant’Ireneo, nella località Selvotta, provocò dolore in tutto il nostro Paese. Proprio in occasione del 40esimo anniversario di questa tragedia italiana, arriva l’annuncio della nuova fiction. Come rivela lui stesso a La Repubblica, il produttore della Lotus Production, Marco Belardi, ha già iniziato a lavorare sul progetto, che verrà alla luce solo nel prossimo 2021. A ordinare questa grande e importante iniziativa è stata la Mediaset, che manderà in onda la straziante storia del piccolo Alfredo. Il produttore ammette di ricordare ancora le forti sensazioni di grande attesa, speranza e paura provate durante quelle infinite giornate di giugno. Belardi, che all’epoca aveva 8 anni, rimase colpito dalla lunghissima diretta di ben 18 ore della Rai, che informava l’Italia sulle condizioni di Alfredino.

La tragedia di Vermicino, Marco Belardi: “Lo considero il primo reality”

Nel 2021, a 40 anni dal tragico incidente che tenne incollata al piccolo schermo la popolazione italiana, uscirà la fiction, per ricordare quanto accaduto. Belardi ricorda ancora l’arrivo del presidente Sandro Pertini “che rimase lì, per ore, il tifo per Angelo Licheri che si calò per salvare il bambino”. Il produttore racconta di aver ricevuto la richiesta da parte della Mediaset di realizzare questa nuova fiction. Belardi, proprio in questo momento, ha sentito che era arrivato il momento giusto per raccontare quanto accaduto al piccolo Alfredo. “Lo considero il primo reality. Racconteremo la spettacolarizzazione della tragedia, ma anche l’unico aspetto positivo, che dopo quei tentativi falliti senza una solida organizzazione nacque la Protezione Civile”, dichiara Belardi. Si parla ancora oggi della tragedia di Vermicino.

A 40 anni dalla tragedia di Vermicino arriva la fiction: l’evento che ha segnato l’Italia

“È un evento che ha segnato l’Italia e ha cambiato profondamente il rapporto con la tv”, afferma il produttore che realizzerà la fiction. Lo scopo di Belardi è quello di spiegare queste drammatiche 18 ore a chi non le ha vissute. Non solo, promette che non speculerà sulla vicenda e che sarà anche effettuata una donazione al Centro Alfredo Rampi. Una fiction che sicuramente sarà, da oggi, attesa da moltissimi italiani, in particolar modo da chi ancora ricorda molto bene quanto accaduto durante quelle tragiche 18 ore di diretta.