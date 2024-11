La Talpa, parla l’eliminata: “Ho capito chi è”, il nome secco

La Talpa – Who is the mole è tornata in onda su Canale 5 lasciando l’amaro in bocca in molti telespettatori che credevano di rivedere il format originale con qualche correzione e non un programma totalmente stravolto, senza diretta e senza dibattito in studio. Detto ciò, ovviamente è rimasto il canovaccio di fondo, vale a dire scoprire chi è il traditore del gruppo di concorrenti che mira a far crollare il montepremi. Ebbene, dopo la prima puntata c’è già stata un’eliminazione: a dover abbandonare il gioco è stata Ludovica Frasca. Motivo? Trattasi di colei che ha sbagliato più risposte in merito alle domande sull’identità della Talpa. Insomma, è quella che ci ha capito meno e per questo è stata fatta fuori. A mente fredda, dopo l’addio al reality, pare però che si è schiarita le idee facendo un nome secco in riferimento al traditore. Anzi, traditrice, visto che ha menzionato una donna.

In un filmato registrato per la piattaforma Mediaset Infinity, l’ex velina di Striscia la Notizia ha dichiarato ha dichiarato che, a detta sua, dopo una riflessione a bocce ferme, la Talpa è Lucilla Agosti. La Frasca ha anche detto simpaticamente che sta rosicando per l’eliminazione che la ritiene frutto di una sua intuizione rivelatasi sbagliata. Inoltre ha sottolineato che durante il gioco non ha seguito alcuna strategia, cercando di mostrare lealtà.

“Fossi stata io la talpa – ha confidato Frasca – avrei fatto come già sta facendo qualcuno di loro, ovvero li avrei sviati. Sviare sulle informazioni. La concorrente più leale? Dopo la sottoscritta Orian. E poi Veronica e dopo Andreas”. Spazio poi al concorrente che seconde lei è più abile a mescolare le carte e a confondere: “Il più stratega? Lucilla non me la conta giusta! Poi se avrò ragione verrò da voi e vi dirò potevo vincere e invece sono uscita per prima”. Infine un commento su Gilles Rocca, definito un uomo onesto, che però potrebbe riservare un “colpo di scena”.

Non è chiaro quali siano gli indizi captati dall’ex velina su Lucilla Agosti. Dirà qualcosa in più sulla questione sabato prossimo, nel corso dell’intervista che rilascerà a Verissimo. Sarà infatti ospite di Silvia Toffanin per parlare de La Talpa. Il piano di Mediaset è di creare aspettative e interesse attorno al reality che all’esordio ha raggranellato 2.2 milioni di utenti e il 14% di share. Dati non da fiasco, ma nemmeno da successo. Ci si attendevano ben altri numeri.