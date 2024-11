La Talpa, Egger “eliminato” e prime strategie: pubblico annoiato

La Talpa ha ufficialmente preso il volo, se così si può dire! Le prove già registrate e montate vengono commentate nello studio dai concorrenti e da Diletta Leotta, ma col gioco delle anfore partono le prime strategie. Gilles Rocca è eletto come più affidabile e deve prendere una decisione fondamentale: scegliere chi rendere immune dal fare una prova e chi eliminare direttamente. Quando Gilles assegna le pergamene, iniziano le prime strategie. Marina La Rosa è l’unica a non fidarsi dell’attore e chiede di cambiare la sua pergamena, convinta che lui la voglia eliminare. A essere il primo sacrificato dell’edizione è invece Alessandro Egger. Neanche un’ora di programma e già c’è stato un eliminato!

C’è un ma. Egger è stato ripescato immediatamente perché ha deciso di bruciare tutto il montepremi di 12 mila euro vinto nella prova precedente per rientrare in gioco. L’unica ad essersi opposta alla perdita del montepremi è stata proprio l’iconica Gatta Morta. Il pubblico però si è posto una giusta domanda: e se Gilles avesse inavvertitamente scelto di eliminare la Talpa? Beh, non c’è dubbio che il traditore non si sarebbe fatto problemi a fare come Eggers, togliere il montepremi al gruppo per rientrare in gioco. Durante la prova del fuoco, si è iniziato ad avere un po’ di sospetti su chi possa essere il sabotatore, ma al pubblico non sta proprio piacendo questo revival del reality.

La prova del fuoco: Lucilla Agosti la più sospetta e l’ ”angelo” di Egger

La prova del fuoco di questa prima puntata ricordava molto di più una delle sfide di un altro programma: Ciao Darwin. Ma almeno qui abbiamo potuto iniziare a vedere a che gioco stanno giocando i concorrenti. La conduttrice Lucilla Agosti si rende la più sospetta, è già la seconda prova che ”sbaglia”, perdendo tempo e inciampando. Tutti gli occhi sono puntati su di lei che già per due volte ha fatto perdere soldi dal montepremi. C’è Egger poi che dopo essere stato eliminato e rientrato ha sentito la voce degli angeli (sì, Egger sente angeli e ragnatele di energia) che gli ha detto di diventare la Torcia Umana. Si è fatto incendiare per ottenere il massimo del budget di vittoria. Tutta questa benevolenza e voglia di essere perdonato per aver bruciato i 12 mila Euro, può essere forse una mossa da talpa? Per ora è troppo presto per sparare sentenze, anche se il pubblico ha già individuato chi è il vero sabotatore del programma.

La Talpa: il vero sabotatore è il montaggio

Non è stato per niente un buona la prima per La Talpa-Who is The Mole. Su X, gli utenti non vedevano l’ora di commentare il ritorno di uno dei reality più amati di sempre, ma l’unica cosa che hanno commentato è stata la noia. Sarà colpa dell’assenza della diretta, come vi abbiamo già illustrato, a disorientare il pubblico, ma non solo. C’è proprio qualcosa che non va in questa nuova edizione, molti hanno lamentato l’assenza di budget. Un tempo, La Talpa si svolgeva in location da sogno, come Kenya e Sudafrica, ora siamo in Lazio, certo, circondati dalle bellezze italiane, ma lontani dai fasti dell’epoca. Le prove ricordano molto più Ciao Darwin che La Talpa. Tutto troppo veloce e poco spontaneo, da casa è impossibile affezionarsi e sospettare dei concorrenti. Colpa anche della strana scelta di caricare i contenuti extra su Mediaset Infinity, a cui non tutti hanno accesso. Mah!

