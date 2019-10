La strada di casa 2 anticipazioni ultima puntata: Gloria ha ucciso Mauro? La verità

Anticipazioni ultima puntata La strada di casa 2 29 ottobre: Gloria ha ucciso Mauro? I sospetti

La strada di casa 2 è arrivata alla puntata finale, quella del 29 ottobre, e le anticipazioni fanno già pensare a un colpo di scena che sconvolgerà i telespettatori. Com’era da mettere in conto, la situazione precipiterà negli ultimi episodi della fiction di Rai Uno che si appresta a salutare i telespettatori con un finale in cui verranno al pettine tutti i nodi sull’omicidio di Mauro e sulla truffa del birrificio. Veniamo subito al dunque partendo dalla principale sospettata, cioè Gloria, come sapete forse malata di Alzheimer e sofferente per le preoccupazioni che darà ai figli e agli affetti più cari. E sarà proprio questo il primo colpo di scena.

La strada di casa 2 anticipazioni ultima puntata: Gloria non ha l’Alzheimer, l’errore di Martino

Ci riferiamo non al fatto che la donna sia sospettata di aver ucciso Mauro ma alla sua salute mentale: si scoprirà infatti che Gloria non ha l’Alzheimer; nonostante questo però non ricorda niente del giorno dell’omicidio. Martino cercherà di aiutarla in tutti i modi e mostrerà a Leonardi una foto scattata proprio in quella giornata sperando di scagionarla; in realtà non farà altro che fornire nuovi indizi che spingeranno le Forze dell’Ordine a credere che sia proprio lei la colpevole.

News La strada di casa 2 puntata finale: la truffa del birrificio svelata dai ricordi di Gloria

Le anticipazioni sull’ultima puntata riguardano anche il birrificio: Fausto e Lorenzo ormai avranno la certezza che qualcuno vuole sabotare la loro attività, anche perché saranno scoperte delle serie incongruenze tra le analisi del laboratorio e quelle fatte dalla Asl in cui lavora Ernesto. La truffa sul birrificio s’intreccerà improvvisamente alle vicende dell’omicidio perché a un certo punto Fausto e le figlie riascolteranno i ricordi che Gloria registrava con un apparecchio, e sarà proprio quest’apparecchio a svelare tutto. Alla fine la registrazione spingerà Fausto e Lorenzo a recarsi a Praga per mettere insieme i pezzi di quanto accaduto in queste sei puntate. Sarà un finale che vi lascerà senza parole. L’appuntamento è su Rai Uno alle ore 21.25.