La strada di casa 2 anticipazioni seconda puntata: Davide è il figlio segreto di Irene?

Anticipazioni La strada di casa 2 24 settembre: Lorenzo Morra arrestato

Le anticipazioni sulla seconda puntata della fiction La strada di Casa 2 vi terranno col fiato sospeso perché si entrerà subito nel vivo della vicenda e per alcuni personaggi si prospetteranno periodi davvero bui e turbolenti; forse saprete a chi facciamo riferimento se avete visto la prima puntata andata in onda oggi: il riferimento è a Lorenzo Morra che essendo il più sospettato per la sparizione di Irene sarà arrestato, e questo cambierà la vita della famiglia. Tutto comunque è destinato a cambiare sebbene non nell’immediato: Viola dichiarerà di aver visto Irene in una farmacia notturna a Tornio, e questo, se da una parte renderà più complicate le indagini, dall’altra permetterà a Morra di tirare un sospiro di sollievo.

Seconda puntata La strada di casa 2: l’azienda è sull’orlo del fallimento

Il fatto che Davide, un bambino della casa famiglia dove Irene lavorava, sia sparito scatenerà forti sospetti in Fausto: possibile che i due eventi non siano collegati e che quindi la scomparsa di Irene non c’entri nulla con la sparizione del bambino? Nel frattempo comunque Lorenzo sarà rilasciato ma i problemi per la famiglia continueranno: l’azienda è sull’orlo del fallimento – come avrete visto nella prima puntata – e nei due episodi che andranno in onda la chiusura sembrerà essere quasi scontata. Le soluzioni proposte per superare la crisi si riveleranno diverse: Milena, la figlia di Fausto e Gloria, proporrà di uscirne acquistando prodotti dall’estero; Lorenzo al contrario vorrebbe investire sul chilometro zero e puntare su quest’aspetto come tratto distintivo del birrificio.

Davide è il figlio segreto di Irene? Sorprese nella puntata di martedì 24 settembre

Tutto sembrerà aggiustarsi a un certo punto, fino a quando la famiglia Morra si troverà improvvisamente nel baratro: perderanno infatti i finanziamenti di Mazzei durante una riunione che distruggerà i rapporti tra gli imprenditori, e si scoprirà che Milena è in realtà una traditrice perché voterà a favore di Valerio, con cui vivrà un’intensa relazione segreta. L’indagine sulla scomparsa di Irene continuerà e il fatto che sia lei sia Davide siano spariti dalla circolazione spingerà Lorenzo a sospettare che il piccolo sia in realtà il figlio della ragazza.