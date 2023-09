La stoccata vincente: la storia vera di Paolo Pizzo narrata nel film

La storia di Paolo Pizzo, che ha ispirato il film tv La stoccata vincente. Il lungometraggio va in onda su Rai 1 in prima serata.

Domenica 24 settembre va in onda La stoccata vincente, film tv in prima serata su Rai 1. Il lungometraggio, che vede tra i protagonisti Alessio Vassallo e Flavio Insinna, racconta la storia di Paolo Pizzo, due volte campione del mondo di spada (nel 2011 e nel 2017), con un argento olimpico a squadre conquistato a Rio 2016. Lo sportivo si è raccontato al Corriere della Sera, rievocando alcune tappe importanti della sua vita sportiva e non.

Paolo Pizzo: la storia che ha ispirato La stoccata vincente

Paolo ha iniziato con la scherma quando aveva solo sette anni, la sua arma era il fioretto ed è diventata la spada. Un tumore al cervello in giovane età, tuttavia, mise a rischio il suo futuro. Per paura di interrompere con lo sport, Paolo tenne inizialmente nascosto il suo stato di malessere perpetuo, fin quando la sorella non scoprì tutto e, in un secondo momento, arrivò la diagnosi. L’operazione, però, era possibile: “Quell’esperienza mi ha insegnato che nelle difficoltà bisogna cercare di essere sempre positivi e, soprattutto, circondarsi di persone positive. Dare e ricevere sostegno. Ho imparato anche a credere nell’impossibile” ha raccontato.

Paolo ha scritto anche un libro, intitolato proprio La stoccata vincente. Titolo che si riferisce al primo riconoscimento mondiale dello sportivo, a Catania, nonché la sua città. Dal libro in questione è stato poi tratto il film tv e Pizzo si è detto colpito nell’osservare le riprese, vivendo momenti che lo hanno fatto tornare indietro nel tempo, rievocando ricordi ed emozioni: “Vedere mettere in scena momenti dolorosi della mia vita è stato impressionante. In particolare, l’attore Samuele Carrino, nel ruolo di me bambino, è stato impeccabile” ha detto.

Paolo oggi ha quarant’anni, può vantare partecipazioni a Mondiali e Olimpiadi e non solo. Fa parte del gruppo sportivo dell’Areonautica Militare, si è laureato in Scienze Motorie e ha due figlie. Da anni, inoltre, è testimonial dell’AIRC nelle campagne per la ricerca sul cancro.

La stoccata vincente: il cast

La stoccata vincente, come anticipato, vede tra i protagonisti Alessio Vassallo (nei panni di Paolo Pizzo) e Flavio Insinna (nelle vesti di Piero, padre di Paolo). Nel cast figurano anche Egle Doria (Patrizia, madre di Paolo), Chiara Cavaliere (Marina, sorella di Paolo), Maciej Robakiewicz (nei panni del maestro Oleg Pouzanov), Mario Ermito (Guglielmo Visentin, rivale di Paolo) ed Elena Funari (Lavinia Bonessio, pentatleta con cui Paolo scoprirà l’amore). Chiudono il cast il già citato Samuele Carrino (Paolo da bambino), Carlotta Ventimiglia (Marina da bambina) e Svetlana Kevral (Ludmila, moglie di Oleg).