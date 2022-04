La scogliera dei misteri: numero puntate, cast attori e location

Inizia stasera La scogliera dei misteri, la nuova fiction su Rai Uno. La prima puntata va, appunto, in onda nel prime time di questo martedì 12 aprile 2022. Si tratta di una miniserie francese che ha come protagonista Lola Brémont, una ragazza che si reca in Bretagna, dove sta per scoprire un importante segreto della sua famiglia. Un’altra produzione francese per il pubblico di Rai Uno. La trama gira intorno a misteri e un giallo. Chi ama questo genere di serie, non dovrebbe restare deluso, viste le premesse.

La giovane Lola si reca, a seguito di un invito con sms, a un colloquio di lavoro nell’hotel Roches Blanches in Bretagna. Ma non appena arriva sul posto, la direttrice le assicura di non averle mai inviato questo messaggio. Improvvisamente si ritrova a indagare su un omicidio, quello di Manon Jouve, avvenuto 25 anni fa. Ciò che attira la sua attenzione è la somiglianza che ha con questa donna. Una serie di messaggi la portano ad avvicinarsi a un grande mistero sulla sua famiglia.

Qual è il numero delle puntate de La scogliera dei misteri? Gli episodi della miniserie francese sono sei e hanno una durata di 50 minuti. Su Rai Uno andrà in onda con tre puntate, ognuna composta appunto da due episodi. Il pubblico seguirà i vari appuntamento per tre settimane, ogni martedì in prima serata. Pertanto, l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il prossimo 26 aprile 2022.

Il cast è, ovviamente, composto da vari attori fissi, protagonisti di questo mistero. La protagonista è Lola Brémont, interpretata da Garance Thénault. Quest’ultima riveste anche i panni di Manon Jouve, la donna uccisa 25 anni fa. Nicky Marbot è Jean-Michel Brémont, lo zio di Lola, mentre Mirelle Jouve è interpretata da Gabrielle Lazure.

La trama de La scogliera dei misteri vede al centro della scena l’attore Pierre-Yves Bon, il Capitano della Polizia, Clément Neuville. Colui che portò avanti le indagini dell’omicidio di Manon nel 1995 e padre di Clément, è Pierre Neuville, interpretato da Manuel Gélin.

Il cast è poi composto da: Vincent Winterhalter (Michel Jourdan, tenente colonnello), Inès Melab (tenente Virginie Martel), Jérôme Anger (Georges Battaglia, proprietario dell’Hotel Roches Blanches), Élodie Frenck (Ines Leroux, figlia di Georges e direttrice dell’albergo), Xavier Lemaître (Nicolas Leroux, direttore dell’albergo e marito di Ines), Alexis Loret (Éric Battaglia, fratello di Ines), Stéphane Grossi è Rémi Pérec (ex fidanzato di Manon, principale sospettato del suo omicidio nel 1995) e Farouk Bermouga (Bertrand Lafont, giornalista).

Girata nel 2020 tra i mesi di settembre e dicembre, la miniserie è ambientata in Bretagna. In particolare, le location sono: l’area di Morbihan e le città di Auray, Arradon, Carnac, Hennebont, La Trinité-sur-Mer, Port Haliguen, Port-Louis, Theix-Noyalo, Quiberon e Vannes.