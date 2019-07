La sai l’ultima? Chiude con successo: Scheri ringrazia Ezio Greggio

Gran finale per La sai l’ultima? Giancarlo Scheri ringrazia Ezio Greggio

Quando si seppe che La sai l’ultima? stava per fare il suo ritorno in tanti insinuarono che il programma non avrebbe avuto successo. La trasmissione, infatti, era considerata ormai “roba vecchia” e quindi sarebbe potuta risultare, agli occhi di molti, poco interessante. Effettivamente, in un mondo che diventa sempre più social e legato agli smartphone, rilanciare un programma così potrebbe essere un vero e proprio salto nel vuoto. Ezio Greggio però si è arrotolato le maniche e si è dato da fare portando a casa un successo grandioso che ha stupito davvero tutti. Ieri sera su Canale Cinque è andata in onda l’ultima puntata de La sai l’ultima? – Digital Edition che ha raggiunto il 15.05% di share con ben 2.161.000 spettatori. In generale la trasmissione è stata seguita da circa 2.471.000 spettatori e uno share del 17.37%. Gli ascolti, dunque, sono stati altissimi ed hanno raggiunto un risultato quasi inaspettato.

“Ezio Greggio ha dato una nuova veste a questo storico format” le parole di Giancarlo Scheri

Giancarlo Scheri, il direttore di Canale Cinque, si è detto felicissimo del risultato che La sai l’ultima? ha portato a casa. Scheri ne ha dato il merito ad Ezio Greggio che è riuscito a dare una rinfrescata al programma: “Si è chiusa ieri una grande edizione de La sai l’ultima?. Grazie a Ezio Greggio, che è riuscito a dare una nuova veste a questo storico format e si è confermato, ancora una volta, perfetto capitano di una grande squadra comica grazie alla sua ironia e professionalità. Un ringraziamento anche a Romina Pierdomenico, Nino Formicola, ai coach Maurizio Battista, Biagio Izzo, Scintilla, a tutto il team autorale e produttivo di Mediaset che hanno contribuito al successo del programma”.

“La sai l’ultima? Digital Edition” è stata vinta da Willer Collura

A portare a casa la vittoria della sfida tra barzellettieri è stato Willer Collura. Il concorrente ha conquistato il pubblico grazie alla sua grande simpatia ed ironia e le sue barzellette hanno fatto morir dal ridere davvero tutti. Una vittoria dunque meritatissima.