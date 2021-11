La Regina Elisabetta torna in pubblico, ma “la vedremo sempre meno”

Buone notizie per il Regno Unito: la Regina Elisabetta II è tornata in pubblico. Questo suo primo incontro ufficiale, dopo i problemi di salute riscontrati nell’ultimo periodo, riesce a tranquillizzare tutti. La monarca ha incontrato Sir Nick Carter, Capo di stato maggiore della difesa, a Windsor. Dopo il ricovero in ospedale, questo rappresenta il primo impegno ufficiale per la Regina, che ha dovuto seguire un periodo di riposo forzato. I medici reali le avevano consigliato di riposare e, pertanto, è stata costretta a saltare degli eventi istituzionali importanti.

Questa situazione aveva preoccupato non poco in Regno Unito. Ad esempio, non ha potuto presenziare alla Cop 26, alla celebrazione del Remembrance Sunday Service e all’assemblea nazionale quinquennale della Chiesa d’Inghilterra. Il fatto che i medici reali abbiano ritenuto necessario consigliato a Sua Maestà di evitare tali impegni ufficiali, ha portato tanta preoccupazione per il suo stato di salute. Tramite suo figlio Edoardo, è riuscita intanto a inviare un profondo messaggio.

“È difficile credere che siano passati più di 50 anni da quando io e il principe Filippo abbiamo partecipato alla primissima riunione del Sinodo generale. Nessuno di noi può rallentare lo scorrere del tempo”

Le sue parole non hanno fatto altro che aumentare i timori nel Regno Unito. Ed ecco che due giorni dopo questo messaggio, la Regina torna in scena con il suo primo impegno pubblico dopo il ricovero dello scorso 20 ottobre. Sicuramente si tratta di un incontro non faticoso e destabilizzante per Elisabetta II, siccome si è anche svolto nella sua dimora.

Va considerato che la Regina ha 95 anni e ha bisogno di tanto riposo. Dunque, si fa sempre più forte l’ipotesi che non possa più presenziare a tutti gli eventi ufficiali a cui solitamente è abituata a prendere parte. Proprio nei giorni scorsi Penny Junior, esperta del mondo dei reali, ha anticipato che la popolazione non vedrà spesso la Regina in pubblico.

Sebbene abbia una certa età e abbia riscontrato recentemente dei problemi di salute, Elisabetta II non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal servizio del proprio Paese. La Regina è inarrestabile. Nonostante ciò, avrà comunque bisogno di riposare, come le consigliano i medici reali. Intanto, a prendersi cura di lei ci pensano William, Kate e Carlo. Loro quattro devono prendersi carico degli impegni pubblici a cui la Regina non potrà presenziare.