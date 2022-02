La Rappresentante di Lista: “Siamo stati fidanzati”, il significato del nome

La Rappresentante di Lista è un gruppo musicale diventato noto grazie al Festival di Sanremo. La cantante Veronica Lucchesi e il pluristrumentista Dario Mangiarancina hanno partecipato fino ad oggi a due edizioni, quella del 2021 e quella del 2022, entrambe firmate con successo da Amadeus, che ha rivestito il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico. Il vero exploit è arrivato quest’anno con la canzone Ciao ciao, diventata un vero e proprio tormentone.

La storia de La Rappresentante di Lista

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Veronica e Dario si sono detti orgogliosi e contenti di questo successo: per la musica hanno messo da parte altre carriere, decisamente più solide e meno altalenanti. Tutti e due sono laureati: la cantante de La Rappresentate di Lista in Lettere mentre il suo collega in Medicina. Da dieci anni, però, hanno deciso di dedicarsi esclusivamente al mondo delle sette note.

E il rapporto tra Dario Mangiarancina e Veronica Lucchesi è stato in passato molto più di una semplice collaborazione musicale, è sfociato nella vita sentimentale. La coppia ha ammesso:

“Per un po’ siamo stati fidanzati ma adesso non più. Tra noi c’è subito stata un’intesa pazzesca, ci siamo riconosciuti, avevamo le stesse idee, c’era qualcosa nei nostri occhi che ci faceva sentire vicini. Tra noi ora c’è un amore che fatichiamo a definire talmente è grande”

I due si sono conosciuti a Palermo, la città dove Dario è nato e cresciuto. Incontro avvenuto grazie ad alcuni corsi teatrali organizzati dalla regista Emma Dante. Tra un copione e l’altro è nato un sodalizio artistico e privato che li ha portati fino alla città dei fiori. Pure il nome del gruppo è arrivato per caso…

Cosa significa La Rappresentante di Lista

Tutto è iniziato nel 2011, c’erano stati dei referendum e Veronica Lucchesi, che è di Viareggio, non poteva tornare a casa per votare. Così fece la rappresentante di lista per una Lista civica e questo le aveva permesso di votare a Palermo, dove si era momentaneamente trasferita per studiare recitazione.

Da lì in tanti hanno iniziato a chiamarla La Rappresentante di Lista, un nome che l’artista ha deciso di mantenere per il gruppo anche se in alcuni momenti Veronica e Dario si sono pentiti di questa scelta per via della lunghezza. I due hanno infatti spiegato: