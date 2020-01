La Pupa e il Secchione, è Mariano show: “Sei falso”, il secchione Mazzoni all’attacco

Mariano Catanzaro, show alla Pupa e il Secchione: “Sei falso!”

Mariano Catanzaro è buono e caro ma se si arrabbia… è buono e caro comunque. Diciamocelo, alla Pupa e il Secchione era piuttosto infastidito dal fatto che Raffaello Mazzoni e Stella Manente avessero scelto lui e Genna da mandare al “bagno di cultura” ma nonostante questo non ha fatto troppe sceneggiate e si è limitato a qualche commento: Mariano ha mosso qualche critica a Mazzoni che già sospettava del fatto che gli fosse amico solo per non essere votato. “Hai fatto l’amico! Allora sei falso!”, così ha sclerato il Secchione che non ha gradito le accuse dopo i tanti complimenti che aveva ricevuto. “Questa decisione non è stata presa da te!”, ha controbattuto Mariano che ha fatto intendere che secondo lui Mazzoni fosse stato influenzato da Stella.

La Pupa e il Secchione: cos’è successo tra Mariano e Mazzoni prima dell’eliminazione

“Allora – ha continuato così il secchione – mi stai dicendo che sono un incoerente quaquaraqua, che sono un inetto. Io ti ho sempre detto che sono disponibile!”. “Allora perché mi nomini?”, ha ribattuto Mariano che si è sentito dire ciò che tutti abbiamo compreso subito: i due hanno salvato le coppie che più andavano loro a genio e non – come invece Mariano e Genna hanno ipotizzato – per rivalità. “Dovevamo fare delle scelte, che non era da nominare”, ha sottolineato Mazzoni che però si era avvicinato troppo a Mariano, indispettito a tal punto da invitarlo ad allontanarsi. Alla fine lui e Genna hanno dovuto abbandonare il reality show, ed è stato un vero peccato perché oggi Mariano ci ha regalato tante gioie.

Mariano e Genna eliminati dalla Pupa e il Secchione: le gaffe della serata

Vi consigliamo di recuperare in particolare il “bagno di cultura” in cui ha scambiato Stalin per Benito Mussolini, tutto questo davanti a sua nipote Alessandra, presente come giudice, oppure il momento in cui litiga con Genna e poi piange perché convinto di non riuscire a capire cosa lei gli diceva. Un bel pupone insomma. Da ingaggiare subito per qualche bel reality dove potrebbe dare il massimo.