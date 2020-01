La Pupa e il Secchione, De Benedetti strega il Web e presenta la sua vera pupa

Giovanni Tobia De Benedetti strega il Web con La Pupa e il Secchione

Si chiama Giovanni Tobia De Benedetti ed è il nuovo Secchione della Pupa e il Secchione. Secchione che però di secchione non ha proprio niente. Non se immaginiamo i secchioni come siamo abituati da anni a fare. Giovanni invece è un secchione che va in palestra, tiene al proprio aspetto fisico e che con il suo sorriso ha stregato i telespettatori della nuova edizione del programma di Italia Uno condotto da Paolo Ruffini. In coppia con la pupa Carlotta Cocina, De Benedetti sembra destinato a far parlare molto di sé e se dovesse continuare a fare una buona impressione non escluderemmo una sua partecipazione a programmi come Uomini e Donne, dove avrebbe senza dubbio il suo perché. E no, non esageriamo, visto che ormai i tronisti sono diventati di una noia che definire mortale è dire poco.

La Pupa e il Secchione, De Benedetti innamorato di Stella: Carlotta furiosa

Giovanni è stato scelto da Carlotta ma sembra essere presissimo da Stella Manente. Non per niente nella prima puntata, che ha visto andar via Martina Fusco e Giovanni Boni, la coppia ha già discusso perché il nostro latinista – sì, De Benedetti è un secchione d.o.c – ha abbandonato la sua partner per stare con la compagna di un altro suo collega. Alla fine della puntata la questione è emersa dinanzi a tutto il gruppo: si è visto che Carlotta non sopporta il fatto che Stella dia corda a Giovanni; Stella però si è difesa dicendo che non lo ha fatto in malafede e che pensava fossero amiche. Le solite liti insomma che degenereranno e che coinvolgeranno sempre di più il nostro De Benedetti.

La vera pupa di De Benedetti è la sua cagnona: le presentazioni su Instagram

Il latinista intanto sembra sapere davvero il fatto suo e su Instagram durante la puntata ha presentato la sua “vera pupa”, come ha scritto lui, cioè la cagnona che vedete nella foto in apertura del post: una frecciatina a Carlotta, che quindi non è la sua vera pupa, oppure un semplice messaggio d’affetto per la sua amica più fedele? Chissà. Staremo a vedere cosa succederà nella prossima puntata! Nel frattempo lasciatevi pure stregare dal fascino di Giovanni De Benedetti: lui apprezzerà senz’altro!