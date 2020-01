La Pupa e il Secchione, anticipazioni: ecco Giulia Salemi e Barbara Alberti

La Pupa e il Secchione: cosa vedremo nella puntata di domani 21 gennaio?

Martedì 21 gennaio andrà in onda, in prima serata su Italia Uno, il terzo appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa, il reality che mette insieme coppie improbabili in prove altrettanto improbabili. Quella di quest’anno è una versione profondamente rinnovata di un programma che, col passare del tempo, è diventato un vero e proprio cult generazionale. Al timone c’è Paolo Ruffini affiancato dalla pupa per eccellenza, ovvero l’esplosiva Francesca Cipriani. Ma dove eravamo rimasti? nella scorsa puntata gli animi si erano riscaldati tra le coppie formate da Mariano Catanzaro e Genna e quella composta da Stella Manente e Raffaello Mazzoni. Sono stati proprio Mariano e Genna a farne le spese: la coppia ha infatti dovuto abbandonare il reality show dopo un bagno di cultura che probabilmente rimarrà negli annali. Il tutto sotto lo sguardo vigile e impietrito di Alessandra Mussolini.

La Pupa e il Secchione, cosa succede nella prossima puntata: ecco chi ci sarà

Ma il gioco, o per meglio dire il reality, è entrato nel vivo e nella terza puntata ci sarà un parterre di ospiti che già promette scintille: stiamo parlando di Giampiero Mughini, Barbara Alberti e Giulia Salemi. Mughini sarà l’ospite della Prova TG che vedrà i concorrenti cimentarsi con la conduzione di un vero e proprio telegiornale. Come se la caveranno. Giulia Salemi sarà invece la madrina d’eccezione della Prova Body Painting in cui secchione e secchioni dovranno dipingere il corpo del proprio compagno. La temperatura si preannuncia già alta. Barbara Alberti è stata invece scelta per giudicare la prova di cultura, quel Bagno di Cultura che ogni settimana ci regala perle di altissima televisione. Nel corso della serata sono previsti anche gli interventi di Christian Fregoni, il ballerino campione di Caduta Libera! e della Maestra Flavia.

Tutto pronto per l’ingresso di una nuova coppia di Viceversa: ecco chi sono

La puntata di domani vedrà anche l’ingresso nel reality di una nuova coppia di Viceversa, composta da Sandra Maestri e Marco Sarra. Lei agronoma di 34 anni di Ferrara che parla cinque lingue e considera l’ignoranza una malattia pericolosa da debellare. Lui modello di 26 anni di Novara eletto nel 2018 “The Best Model of the Wold” con una cura maniacale del suoi lunghi capelli. Siamo impazienti di vederli all’opera. E per farlo l’appuntamento è domani sera, martedì 21 gennaio su Italia Uno in prima serata!