La prova del cuoco, quando torna in onda: ora c’è la data per la Isoardi

Quando torna in onda La prova del cuoco su Rai Uno: le nuove puntate con Elisa Isoardi dall’11 maggio

I vecchi programmi a cui eravamo abituati prima dell’esplosione della pandemia Covid-9 stanno per tornare. Senz’altro con le dovute precauzioni ma torneranno. Proprio recentemente si era parlato della messa in onda di Vieni da me e L’Eredità da lunedì 4 maggio su Rai Uno; adesso invece vi parliamo della Prova del cuoco che secondo quanto pubblicato da Blogo dovrebbe tornare più o meno nello stesso periodo, ovviamente con Elisa Isoardi al timone. Veniamo subito al dunque.

La prova del cuoco programmazione, confermato l’orario di sempre

In una recente diretta su Instagram la Isoardi aveva proprio parlato del ritorno della Prova del cuoco sbilanciandosi anche sulla data: l’11 maggio; la stessa data è stata comunicata da Blogo che conferma anche l’orario, le ore 11.55, che quindi non cambierà. I contenuti del cooking show non dovrebbero cambiare, anche se qualche aggiunta la Isoardi e il suo team potrebbero farla: visto che dal 4 maggio non tutti potranno uscire – ipotesi tutta da confermare -, si potrebbe puntare molto di più ad esempio su ricette semplici con ingredienti che in genere si hanno sempre in casa. E questa è soltanto una delle tante idee. La cucina sembra essere diventata una delle attività più sperimentate dagli italiani in quarantena, e pensare a come essere utili con uno show già ben fatto potrebbe avere effetti positivi in termini di ascolti. Staremo a vedere.

Rai torna con i palinsesti di sempre: già confermati anche Vieni da me e L’Eredità

Ricordiamo che con la Prova del cuoco e con Vieni da me e L’Eredità i palinsesti del daytime Rai torneranno ad essere quasi quelli di sempre, visto che Unomattina, Vita in diretta e Storie italiane non sono stati cancellati. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.