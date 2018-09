La prova del cuoco con Elisa Isoardi: data di inizio, novità e rivoluzione dei ruoli

Quando inizia la prova del cuoco con Elisa Isoardi? Tutte le novità della prossima stagione

Novità e cambiamenti caratterizzeranno quest’anno La prova del cuoco che, da questo settembre, vedrà alla conduzione Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici. Quello che molti fan della trasmissione vogliono sapere con certezza, però, è prima di tutto la data di inizio della nuova edizione condotta dalla compagna di Matteo Salvini. Ebbene, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, il programma inizierà lunedì 10 settembre. Con la Isoardi, però, non si parlerà solo di piatti golosi. Il suo obiettivo? “Fare servizio pubblico” ha affermato dichiarato la nuova conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi “In studio avremo un nutrizionista che darà un contributo scientifico e medico di prioritaria importanza”.

La prova del cuoco: novità, cambiamenti e rivoluzione dei ruoli con Elisa Isoardi

Elisa Isoardi, fin da subito, ha dichiarato di avere grandi idee per questa nuova stagione de La prova del cuoco. I volti storici del programma, ha spiegato la compagna di Matteo Salvini, non verranno però cacciati via come molti hanno insinuato. “Avremo professionisti nuovi, dinamiche rinnovate, ma alcuni volti storici del programma continueranno ad esserci” ha infatti detto la Isoardi. “I cuochi più amati verranno promossi a giudici e avranno un ruolo importante” ha poi aggiunto la stessa “La nostra sarà una vera e propria festa del cibo. Entreremo nelle case degli italiani valorizzando le tradizioni, avremo una finestra sul territorio e sulle nostre aziende agricole. Il tutto con uno spirito allegro e leggero quanto basta”.

La prova del cuoco: Elisa Isoardi entra in gioco dopo Antonella Clerici

Dopo essere stata il volto simbolo del programma, Antonella Clerici ha lasciato il timone de La prova del cuoco ad Elisa Isoardi quest’anno per dedicarsi a Portobello. La Clerici, e questo lo ha confermato anche la nuova conduttrice nella sua intervista, tornerà comunque nella sua trasmissione e avrà un ruolo appositamente pensato per lei, ovvero: quello di consulente onoraria.