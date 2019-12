La Porta dei Sogni: storia di Sabrina e fiume di lacrime, pubblico mugugna

La Porta dei Sogni inizia con la storia struggente di Sabrina: è subito fiume di lacrime, il pubblico su Twitter mugugna e critica

Primo appuntamento con La Porta dei Sogni, il nuovo programma del venerdì sera di Rai 1 a conduzione Mara Venier, lanciata dal successo di Domenica In. L’impatto con la prima storia, quella di Sabrina, è stato forte. Forse troppo, almeno a detta di molti telespettatori che si sono riversati su Twitter con una pioggia di commenti perplessi. Ma procediamo con ordine. In studio arriva Sabrina, donna di mezza età dal passato difficile. Prima di sedersi innanzi a Zia Mara, le lacrime cominciano già a scendere in modo scrosciante. E continueranno a farlo per tutta la testimonianza. Poi si parte. Sabrina narra di aver perso la madre a soli 2 anni e mezzo (il padre non lo ha mai conosciuto). Eppure conserva un suo ricordo, mentre era nel letto di ospedale. Dopo la scomparsa del genitore, la bimba fino a 9 anni sta con la zia e il cugino Dario, con i quali stringe un forte legame. A 9 anni la svolta, in negativo: la parente deve lavorare e non riesce più a provvedere alla nipote che finisce in collegio. Passano altri 9 anni e quando Sabrina diventa maggiorenne arriva una scoperta che le cambia la vita…

Sabrina in lacrime a La Porta dei Sogni

“Brutta vita in collegio, non si può uscire e non è mai come essere a casa propria”, spiega singhiozzante l’ospite di Zia Mara. Poi i 18 anni e la scoperta sorprendente. La zia le rivela che ha 5 fratelli. “Esistevano tre fratelli e due sorelle. Mia madre li ebbe da una altro uomo… mi sono sentita meno sola”, narra sempre in lacrime Sabrina che aggiunge di aver trovato tutti i fratelli con l’aiuto di zia e cugino. Tutti, tranne una sorella, Anna Maria. “Voglio trovarla per completare la famiglia”, afferma. L’applauso dello studio è poderoso, così come il pianto di Sabrina che non si arresta. Zia Mara a questo punto le mostra la foto della sorella mai trovata da piccina e lancia un filmato. Al rientro in studio, appare Anna Maria in carne e ossa e l’abbraccio con Sabrina è struggente. Altro fiume di lacrime. Fine della prima storia, una storia che ha fatto ribollire Twitter.

I telespettatori non convinti dall’esordio de La Porta dei Sogni

Sul social dei cinguettii sono piovuti moltissimi commenti, per la maggior parte critici nei confronti dell’inizio dello show. Tanti coloro che hanno trovato la storia troppo cupa. Tanti anche coloro che hanno insinuato che ci sia stata troppa enfasi e troppo pianto. Perplessità e mugugni: c’è chi ha anche parlato di ‘tv del dolore’ e chi ha visto una fotocopia di ‘C’è posta per te’. Insomma, chi si aspettava la spensieratezza di Domenica In è rimasto assai deluso. Ma siamo solo all’inizio e il programma potrebbe prendere altre pieghe.