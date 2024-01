La moglie di Nino Frassica: insulti e minacce. Il video incriminante.

Barbara Exignotis, moglie del noto attore Nino Frassica, non le manda di certo a dire alla vicina di casa di Spoleto, colpevole a suo dire di aver fatto scappare l’ormai celebre gatto Hiro. Sono passati ormai cinque mesi dalla scomparsa del bellissimo micione bianco dell’attore messinese.

Ieri, durante la puntata di Fuori dal Coro, Mario Giordano ha mostrato un video inedito, in cui si vede la Exignotis che, dopo aver lanciato delle pietre alla finestra della vicina, ha rivolto una serie di epiteti poco gradevoli e minacce non troppo velate alla figlia della stessa. Inquadrata dal telefono della donna, ha mostrato il dito medio e, senza nessun ritegno, ha urlato “Vecchia di m***a! F***ti in c***!”.

Vicini da incubo Nino Frassica nei guai per il gatto scomparso Servizio di Natasha Farinelli @far_1985 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Abeo7T9sQs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2024

La sparizione di Hiro

Questa vicenda ha avuto inizio lo scorso settembre quando Nino Frassica, accompagnato da moglie e figlia, si trovava a Spoleto, dove stava girando le nuove puntate della serie Don Matteo. La Exignotis in quei giorni aveva denunciato la scomparsa di uno dei suoi gatti, puntando il dito contro la vicina di casa. Secondo la ricostruzione della donna il povero micio, dopo essersi arrampicato sui tetti del borgo Umbro, sarebbe entrato dalla finestra della casa di un’anziana donna, che prontamente l’avrebbe cacciato e fatto uscire dalla porta dell’abitazione.

Da lì nessuna notizia del gatto. Tutta Spoleto si è mobilitata. Giorni interminabili colmi di ansia e ricerche serrate ma soprattutto inconcludenti. Erano stati “scomodati” anche i cani molecolari ed era stata offerta una cospicua ricompensa di oltre 10 mila euro.

La denuncia

La donna è stata denunciata per diffamazione e per stalking, dopo aver perseguitato i vicini, accusati della sparizione dell’animale, con atti provocatori, gesti e parole inaccettabili. Attualmente le indagini sono ancora in corso e, a detta delle protagoniste, quello che si vede nei video è solo una piccola parte del materiale a disposizione degli inquirenti.

Fabrizio Gentili, legale dell’anziana vicina, raccontava lo scorso novembre a la Zampa:

Nei video a nostra disposizione, la signora Exignotis si è rivolta alla vicina di 88 anni, o meglio, alla figlia della signora dicendole: ‘Questa vecchia di merda, ha passato la guerra. Invece di tanti ebrei non potevano deportare lei? A testa in giù, altro che Mussolini.

Durante una diretta social, la Exignotis e la figlia Valentina si erano scusate per le frasi indicibili e irrispettose rivolte alla vicina. La donna si è giustificata affermando di fare uso di Xanax e Prozac e di bere birra per superare il momento difficile. Il noto comico era intervenuto con un commento sotto il video in cui non aveva nascosto la propria preoccupazione “attente a quello che dite”.

Oltre alla vicina di casa, i Frassica avevano preso di mira anche una coppia di anziani accusandoli di tenere in ostaggio il gatto Hiro. Come raccontato dall’avvocato dell’accusa sarebbero entrati in questa abitazione tre volte.

La prima perchè si conoscevano ed è stata una visita amicale tanto è vero che i proprietari di casa hanno offerto della marmellata alla signora Exignotis e alla figlia. La seconda volta sono entrati dicendo che avrebbero dovuto portare un dolce. In quell’occasione si è scatenato il putiferio quando la signora Exignotis non voleva andarsene anche di fronte all’invito a lasciare l’abitazione. La figlia ha chiamato le forze dell’ordine perché volevano essere assistite nella ricerca del gatto all’interno della casa. Ma visto che il proprietario non era d’accordo, le forze dell’ordine hanno invitato madre e figlia a lasciare l’abitazione. E poi una terza volta quando Nino Frassica chiama l’anziano signore dicendogli ‘Vengo in pace, il gatto è stato ritrovato, per favore rispondimi’. Quando invece era una scusa per poter visionare la cantina. Il proprietario di casa, messo in guardia dalla forze dell’ordine, non ha aperto. “

Tra le ipotesi di reato anche istigazione a delinquere, diffamazione aggravata e violenza privata. Se le accuse venissero confermate, si tratterebbe di un danno di immagine non da poco per il noto attore Siciliano.