La maledizione del cambio rete: Amadeus rischia come Cattelan?

La decisione di Amadeus di spostarsi dalla Rai sembra non aver funzionato. Da quando il conduttore è passato sul Nove sembra che su di lui incomba una sorta di maledizione. La stessa che colpì Alessandro Cattelan quando da Sky passò proprio in Rai. Proprio come Amadeus anche Cattelan prese la difficile decisione di spostarsi su una rete differente ma soprattutto su un target diverso. Ecco questo è il punto focale del ragionamento che stiamo facendo. Il target di pubblico a cui questi personaggi fanno da riferimento è cambiato radicalmente. Il che significa cercare di strutturare se stessi sul nuovo target.

Amadeus, per esempio, in Rai era seguito da una certa fetta di persone. Spostandosi sul Nove ha perso quella fetta ma ha mantenuto lo stesso modo di condurre ed ha proposto programmi molto simili a quelli che conduceva nella rete precedente. Reinventarsi significa anche cambiare il proprio approccio. Non è facile ma se si decide di mettersi alla prova bisogna trovare il modo di comunicare al nuovo pubblico. Anche Cattelan ha trovato le stesse difficoltà quando dalla conduzione consolidata di X Factor è passato in Rai.

Alessandro Cattelan ha capito il problema e Amadeus è in difficoltà

In qualche modo però Cattelan è riuscito a capire questo dinamismo e ha ritrovato se stesso quando ha condotto il Dopo Sanremo, proprio durante il festival di quest’anno. In quel caso Cattelan ha potuto sfoggiare le sue doti di conduttore caratterizzate da ironia e surrealismo. Anche perché l’orario era davvero tardo ed il pubblico che lo seguiva da casa era sicuramente un pubblico più giovane rispetto a quello che che lo segue solitamente.

Sta di fatto che Amadeus non riesce proprio a trovare la quadra. Dopo il flop di Chissà chi è, assistiamo all’insuccesso anche di Like a star. D’altro canto Amadeus ha trovato sicurezza e credibilità nel ruolo di giudice di Amici accanto a Maria De Filippi. Quest’ultima, per esempio, sono più di vent’anni che conduce gli stessi programmi sulla stessa rete. Anche se ogni tanto ci sono dei momenti di calo, la De Filippi è una certezza a cui il pubblico è particolarmente affezionato. Cambiare rete, insomma, non è per tutti.