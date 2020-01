La guerra è finita, nuova fiction Rai 1 dal 13 gennaio: la trama

Anticipazioni trama La guerra è finita

La guerra è finita è la nuova fiction di Rai 1 che racconta quello che è successo ai deportati dei campi di concentramento dopo la loro liberazione: tutti i personaggi si ritroveranno in un modo stravolto, le loro stesse vite sono cambiate drasticamente e molti non riusciranno nemmeno a trovare la speranza per andare avanti. Subito dopo la Liberazione, giovani e adulti devono fare i conti con un presente difficile da accettare, ma ci penseranno Davide e Giulia a prendersi cura dei sopravvissuti e a far capire loro che si può ricominciare anche se non si ha più nulla.

Giulia e Davide de La guerra è finita: la storia dei due protagonisti e come si incontrano

Molti dei salvati si ritroveranno in un luogo dove verranno accolti e dove riceveranno le dovute cure e i beni di prima necessità: in questo luogo faranno la loro comparsa Giulia e Davide, i due protagonisti della storia de La guerra è finita. Giulia è la figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti e che è stato arrestato durante la Liberazione; la ragazza vorrà capire meglio cosa è successo agli ebrei e avrà davanti a sé dei bambini che non hanno più una casa né una famiglia. Anche Davide incontrerà questi bambini e la sua vita si intreccerà inevitabilmente con quella di Giulia. Lui è un uomo che non ha potuto far nulla per impedire ai nazisti di portare via sua moglie e suo figlio perché si trovava lontano da casa durante la deportazione… Il suo unico obiettivo è quello di ritrovarli!

Storia La guerra è finita: la missione di Davide e Giulia

Giulia e Davide collaborano per aiutare i bambini scampati alla morte dei campi di sterminio: danno vita a una scuola rurale grazie a Ben, un ex ufficiale della Brigata Ebraica, che offrirà loro una piccola tenuta agricola che consentirà a bimbi e ragazzi di riottenere una vita normale e di imparare a convivere civilmente. Ma il passato non potrà essere cancellato.