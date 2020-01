La guerra è finita fiction Rai: cast attori, numero puntate e repliche

By

Tutte le curiosità su La guerra è finita, la nuova fiction di Rai 1: cast, puntate e repliche

La guerra è finita è la nuova fiction di Rai 1 che racconta il Dopoguerra attraverso le storie di Davide e Giulia, due ragazzi che si impegneranno per rendere meno gravoso il passato di alcuni bambini senza genitori e senza delle guide da seguire. Una fiction che si preannuncia un vero e proprio gioiellino, per la Rai, realizzata da Sandro Petraglia (il creatore) e diretta da Michele Soavi; è stata prodotta da Palomar Rai Fiction. La trama si sviluppa a Reggio Emilia, dopo la Seconda Guerra Mondiale e la fine della prigionia degli ebrei (e non solo) nei campi di concentramento tedeschi e polacchi.

La guerra è finita, numero puntate e repliche: dove rivedere la fiction di Rai 1 e come vederla senza Tv?

Da quante puntate è composta La guerra finita? Quattro e andranno in onda alle 21.30 su Rai 1 o in streaming su RaiPlay: qui troverete anche tutte le repliche della fiction. Gli attori scelti hanno reso credibile una storia tragica, è vero, ma anche ricca di speranza per il futuro: tutti i personaggi sogneranno di avere una vita migliore, di ricucire i brandelli di un passato che è stato troppo cruento. I protagonisti de La guerra è finita sono Michele Riondino e Isabella Ragone, che interpretano rispettivamente Giulia e Davide.

Cast La guerra è finita: attori e personaggi che interpretano

Questi sono i nomi degli attori de La guerra è finita e i personaggi che interpretano: