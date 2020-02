La guerra è finita 2 si farà? Trama e curiosità sulla seconda stagione

Seconda stagione La guerra è finita: ci sarà davvero?

La guerra è finita 2 è un progetto che si può realizzare? È noto che la miniserie Rai si ispiri a una storia realmente accaduta, descritta nel romanzo Il viaggio verso la Terra promessa. La storia dei bambini di Selvino di Aharon Megged e il finale è molto simile a quello dell’episodio conclusivo. Sembra quindi difficile mettere in cantiere una seconda stagione, ma non impossibile: a spingere produttori e registi a mettersi all’opera, gli ascolti soddisfacenti registrati in tutte le puntate. Per non parlare della storia, altamente educativa, che può essere un faro in tempi che potrebbe essere sempre più bui.

La possibile trama de La guerra è finita 2: verrà raccontata la storia dei bambini di Selvino diventati adulti?

Non è quindi da scartare l’ipotesi di una seconda stagione de La guerra è finita, ma non è chiaro come possa evolversi la trama: magari traendo ispirazione proprio dalla realtà e potremmo quindi scoprire come si sono evolute le storie dei vari personaggi, di quei bambini e ragazzi che, tra il 1945 e il 1948, sono riusciti a scampare a morte certa. Hanno portato per tutta la vita, come un terribile fantasma, l’orrore dei campi di concentramento. Sarebbe dunque interessante capire come abbiano fatto i bambini di Selvino a dare una seconda chance alla propria vita, ma anche cos’è successo ai due protagonisti Davide e Giulia.

Ascolti La guerra è finita: un buon motivo per continuare la miniserie

A incoraggiare i registi nel realizzare La guerra è finita 2, la media dei telespettatori che si sono emozionati seguendo questa miniserie: 4 milioni e 100 mila persone hanno seguito la storia di Giulia, Davide e di tutti i bambini di Selvino. La prima puntata ha toccato il 20.95% di share e le altre puntate hanno raggiunto degli ottimi risultati in termini di ascolti. La Rai accetterà una nuova sfida, portando sullo schermo, la prossima volta, una storia non tratta da alcun libro?