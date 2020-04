La gabbianella e il gatto torna in tv: Italia 1 omaggia Luis Sepulveda

Dopo la morte di Luis Sepulveda La gabbianella e il gatto torna su Italia Uno: che giorno e a che ora

La morte di Luis Sepulveda, noto scrittore e poeta cileno, ha lasciato tutti senza parole. Il giornalista è scomparso all’età di 70 anni a causa del Coronavirus. Per omaggiare il sud americano Mediaset ha deciso di mandare in onda La gabbianella e il gatto, cartone animato basato sul famoso romanzo di Sepulveda: Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. La pellicola è stata realizzata in Italia, è uscita nel 1998 e ad oggi è il film d’animazione italiano che ha avuto più successo al botteghino. Ventidue anni fa il cartoon ha incassato oltre 12 miliardi di lire e ha segnato l’infanzia di tanti bambini.

Italia 1 omaggia Luis Sepulveda e La gabbianella e il gatto

L’appuntamento con La gabbianella e il gatto su Italia 1 è fissato a venerdì 17 aprile alle ore 16.20. Per chi vuole invece guardarlo in streaming, la pellicola è già disponibile su Netflix. Il film di Enzo D’Alò vanta un cast di doppiatori d’eccezione, capitanato da Carlo Verdone e Antonio Albanese. La storia racconta di Kengah, un gabbiano avvelenato da una macchia di petrolio nel mare del nord, che riesce ad affidare, in punto di morte, il proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli tre promesse: quelle di non mangiare l’uovo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro.

Luis Sepulveda è morto a causa del Coronavirus

Luis Sepulveda è scomparso giovedì 16 aprile per colpa del Coronavirus, con il quale combatteva ormai da due mesi. Anche la moglie Carmen, 66 anni, ha contratto il virus. Secondo le prime ricostruzioni la coppia si è ammalata dopo aver partecipato ad un festival letterario in Portogallo.