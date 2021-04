La fuggitiva: numero puntate, cast attori, location, repliche

La fuggitiva è la nuova fiction di Rai Uno con Vittoria Puccini. La prima delle quattro puntate andrà in onda a partire da lunedì 5 aprile. Un action-thriller al femminile che molto probabilmente terrà incollati al piccolo schermo i telespettatori fin dalla prima puntata. La protagonista è Arianna Comani, interpretata da Vittoria Puccini, una donna di 38 anni che vedrà la sua vita sconvolta da un giorno all’altro. Il marito, assessore di un piccolo comune vicino a Torino, infatti verrà ucciso. Tutte le prove ricadranno inizialmente sulla protagonista, sarà davvero lei la colpevole? La donna inizierà la sua fuga e le indagini faranno emergere il passato fitto di misteri di Arianna. Oltre alle indagini ufficiali, ci saranno quelle di Marcello Favini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, un giornalista e blogger che non crede alla colpevolezza di Arianna. La protagonista non potrà fare a meno di chiedere aiuto all’uomo. Chi ha ucciso il marito di Arianna e dove si nasconde la protagonista? Due indagini che cercheranno di far emergere la verità.

La fuggitiva: cast e location della serie televisiva

Insieme a Vittoria Puccini ed Eugenio Mastrandrea troveremo Pina Turco nei panni di Michela, una poliziotta che si metterà subito sulle tracce di Arianna. Sergio Romani, invece, interpreterà il commissario Berti. Il piccolo Simone è interpretato da Giovanni Esposito. Tra gli altri attori troveremo anche Maurizio Marchetti, Antonio Gerardi, Giorgia Salari, Magdalena Grochowska e Andrea Pennacchi. La serie televisiva co-prodotta da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica è ambientata principalmente nel nord-ovest dell’Italia, tra il Piemonte e la Valle d’Aosta. Si potranno riconoscere alcuni scorci delle città di Verbania e Stresa, nonché del capoluogo piemontese. Le scene della regione più piccola d’Italia riguardano un paio di strutture ricettive della città di Aosta, nonché alcune riprese del comune di Gressan e nei dintorni del capoluogo. La regia è stata affidata a Carlo Carlei che sulle location ha specificato:

“La scelta delle location, con ambientazioni ultra-moderne che privilegiano architetture ardite e d’avanguardia, non facilmente identificabili (…), ribadisce la direzione di una serie high-concept ad altissimo tasso di spettacolarità, suspense e intrattenimento”

La fuggitiva: quando andranno in onda le repliche

Ogni puntata è caratterizzata da due episodi. Le repliche andranno in onda su Rai Premium in prima serata mercoledì 7 aprile oppure in seconda serata sabato 10 aprile. Se non avete tempo di aspettare i tempi della messa in onda di Rai Premium potrete riguardare la replica della prima puntata in qualsiasi momento su Rai Play.