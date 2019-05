La Corrida: proposta di matrimonio e vittoria per Flora e Davide

By

La Corrida 2019: vincono la settima puntata Flora e Davide cantando Hallelujah

Nella puntata di sabato 10 maggio de La Corrida, talent varietà condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Ludovica Caramis, hanno vinto Flora Martra e Davide Cotevino, coppia di fidanzati di Chivasso (in provincia di Torino) che si è esibita sulle note della leggendaria Hallelujah di Leonard Cohen. Impiegato lui e schermitrice lei, i due dilettanti allo sbaraglio hanno conquistato il pubblico dello studio con la loro esibizione di canto, guadagnando tantissimi applausi, che sono diventati ancora più forti quando Davide ha chiesto in diretta a Flora di sposarlo, cogliendo tutti di sorpresa, compreso Carlo Conti.

Proposta di matrimonio a La Corrida: dopo l’esibizione il concorrente chiede alla fidanzata di sposarlo

In diretta e a sorpresa, dopo essersi esibito insieme alla fidanzata cantando Halleluja, il concorrente Davide Cotevino ha chiesto a Flora Martra di sposarlo. Un momento bello e gioviale che ha regalato un’emozione diversa ai fan de La Corrida, oltre alla simpatia e al divertimento che portano i concorrenti in ogni puntata. Carlo Conti ha celebrato in qualche modo l’unione e dopo aver incoronato i vincitori, ha fatto alla coppia i suoi auguri e scherzando ha detto loro che il bimbo che verrà dovrà chiamarsi sicuramente Torello, aggiungendo: “Oppure Carlo, Ludivica, fate voi…”.

La corrida: gli altri concorrenti della settima puntata

Davide e Flora non sono stati gli unici finalisti, ovviamente, della puntata. Forse aiutati dalla spinta emotiva della proposta di matrimonio, la coppia ha battuto però tutti gli altri, tra cui il giovane e talentuoso ballerino di street dance, nonché casellante in una latteria, Gaetano di Fiore detto Nino. Hanno preso parte al programma anche Armando Sarro che canta Volare di Rovazzi; Maria Lazzaro che canta una versione senza ritmo di Tanta voglia di lei; il rumorista “Davidascion” Davide Fontana; Giorgio Linari che suona in maniera esilarante la trombetta con il lato b; il bravissimo pianista Luca Guaraldi; Stefano Ragona; Fortunato Baù; Anna Ulini; Bruno Orlando; Gianclarlo Cartone; Pina Antonella Romolo Satta; Francesco Capodicasa; Fabio Calabrese e Cesare Cesarin che suona i denti.