La Compagnia del Cigno 3 ci sarà? News sulla nuova stagione

La Compagnia del Cigno 3 si farà? C’è grande attesa da parte dei fan della serie tv, tutti aspettando di conoscere il futuro dei ragazzi del conservatorio Verdi di Milano. La seconda stagione ha portato con sé anche una nuova trama, del tutto diversa da quella della prima. Nelle prime puntate il pubblico ha conosciuto i ragazzi, si è appassionato alle loro storie e all’amicizia che si è creata tra loro. Un’amicizia che si è consolidata nel tempo e nella seconda stagione i ragazzi sono cresciuti. Sono cresciuti Matteo e Sofia, che hanno creato una famiglia. Sono cresciuti Robbo, Sara e Rosario, alle prese con i primi amori. E poi ci sono Barbara e Domenico, che si sono lasciati a causa di un vecchio amore malato della ragazza.

Teoman Kayà ha messo a dura prova l’amicizia sia tra i ragazzi sia nel corpo docente. Luca Marioni è stato accusato della sua morte, ma in realtà si è trattato di un suicidio. Un piano studiato per incastrare il maestro e vendicarsi di lui, per avergli portato via l’amore. Nella terza stagione de La Compagnia del Cigno ci sarà un lato dark come in quella in onda? Non è dato saperlo al momento, anche perché potrebbe non essere certa la conferma della nuova stagione.

Da una parte ci sono i dati degli ascolti tv che potrebbero scoraggiare i produttori. Se con le puntate di un paio di anni fa il pubblico ha risposto in modo molto positivo, con una media di 5 milioni di spettatori e il 20% di share, quest’anno invece gli ascolti sono calati. La seconda stagione infatti è stata seguita da una media di 3,5 milioni di persone, per il 15,6% di share di media. Pare che le aspettative fossero più alte, per questo La Compagnia del Cigno 3 potrebbe essere a rischio. Al di là dei numeri però c’è la volontà di chi lavora a questa serie televisiva.

Per esempio, Ivan Cotroneo a Tv Sorrisi e Canzoni aveva rivelato che gli sceneggiatori hanno ancora molto entusiasmo per andare avanti nella scrittura delle puntate. Anche gli attori vorrebbero proseguire, magari. Leonardo Mazzarotto, l’attore di Matteo, a Fanpage aveva detto che c’è la possibilità di vedere la terza stagione de La Compagnia del Cigno. Anche perché il finale della seconda serie è aperto, quindi lascia spazio a nuovi sviluppi. Insomma, lui sarebbe favorevole ad andare avanti. Non resta che attendere la conferma ufficiale de La Compagnia del Cigno 3, che questa volta pare essere davvero in bilico.