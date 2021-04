La Compagnia del Cigno 2: numero puntate, cast attori, location, repliche

La seconda stagione de La Compagnia del Cigno andrà in onda a partire da metà aprile del 2021. Quante puntate sono? La fiction di Rai Uno terrà compagnia al pubblico per sei prime serate, per un totale di dodici episodi. Ma il numero di puntate non è l’unica curiosità da sapere, perché c’è tanto altro su cui curiosare prima e durante la fiction in onda. Tutto si concentra intorno a cast, trama, repliche e location de La Compagnia del Cigno 2. A proposito delle repliche, al momento nella guida tv Rai non sono previste su altri canali in altri giorni. Come sempre però sarà possibile vedere La Compagnia del Cigno 2 su RaiPlay, dove e quando vorrete.

Le location della seconda stagione sono pressoché le stesse della scorsa volta. La fiction è stata girata tra Roma e Milano, ma potrebbe essere presente anche Amatrice, che è la città di provenienza di Matteo. Nel cast di attori e personaggi ci sono delle new entry molto importanti. Quella che sconvolgerà tutti gli equilibri del conservatorio è del personaggio di Mehmet Gunsur. Lui interpreterà Teoman Kayà, diplomatosi al conservatorio Verdi e intenzionato a diventarne insegnante. Avrà un secondo fine, però, ovvero rovinare tutto e portare l’istituto sul baratro.

I giovani protagonisti attraverseranno un momento molto importante, ovvero la maturità. Purtroppo il clima in conservatorio si rovinerà proprio a causa di Kayà, quindi La Compagnia del Cigno potrebbe avere incomprensioni e disguidi. Infatti Kayà vorrà vendicarsi anche di Luca Marioni e sua moglie Irene, personaggi di Alessio Boni e Anna Valle. Tra le new entry inoltre ci saranno anche i giovani Lorenzo, Pietro e Anna: sono nuovi studenti del conservatorio. Nel cast de La Compagnia del Cigno 2 anche il personaggio di Natasha, la figlia del nuovo compagno di Miriam. Qui di seguito l’elenco di nomi e cognomi degli attori e dei relativi personaggi: