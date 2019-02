La Compagnia del Cigno 2 ci sarà? News sulla fiction che ha conquistato il pubblico

News La Compagnia del Cigno 2, si farà? La storia promette bene

Non sappiamo ancora se La Compagnia del Cigno 2 ci sarà ma sarebbe da sprovveduti non ipotizzare che la seconda stagione della fiction sia tra i programmi dei vertici Rai. Nella prima stagione infatti sono state raccontate in modo esemplare le storie personali di artisti giovanissimi senza banalizzare un tema importante come quello del terremoto, scatenando un mix di emozioni e sentimenti spesso contrastanti. Non si tratta insomma di un prodotto commerciale ma di una fiction di qualità che ha davvero appassionato i telespettatori, se pensate anche al successo riscosso sui social.

Quale futuro per i protagonisti della Compagnia del Cigno nella seconda stagione?

L’aspetto più interessante della fiction di Ivan Cotroneo, autore e regista di questo piccolo gioiellino, è che al momento ci siamo tutti affezionati ai protagonisti pur sapendo al tempo stesso davvero poco sul loro conto; quello che Cotroneo ha fatto insomma è stato raccontare ma non troppo, lasciando tanti vuoti da esplorare e quindi tanto materiale da poter usare per una seconda stagione. Ecco perché siamo convinti che La Compagnia del Cigno 2 si farà. Come potrebbe essere diversamente, del resto, con così tante storie da portare alla luce?

La Compagnia del Cigno 2, gran successo per la fiction Rai

Pensate anche al successo che ha avuto in termini di share per avere un’ulteriore conferma: La Compagnia del Cigno infatti si è scontrato anche con un prodotto Mediaset che si pensava avrebbe sbaragliato la concorrenza Rai; così invece non è stato perché Adrian si è rivelato essere sufficientemente interessante ma non travolgente e la fiction Rai ha invece superato ogni aspettativa. Non dimenticate inoltre che Cotroneo non è nuovo alle seconde stagioni e ai ritorni in grande stile; negli anni infatti è riuscito a creare storie nuove, intrecci entusiasmanti e racconti coinvolgenti per personaggi che avevano avuto già successo. Se pensate al fatto che i protagonisti della Compagnia del Cigno sono ancora giovanissimi potrete arrivare facilmente alla nostra stessa conclusione: ci sono tutti gli elementi affinché la fiction abbia una seconda stagione.

La Compagnia del Cigno 2: qualità e ascolti assicurati, pochi dubbi sulla nuova stagione

Il servizio pubblico basa le scelte su qualsiasi programma non solo pensando alla qualità del prodotto, e in quanto a fiction Rai finora è assolutamente imbattibile, ma anche allo share, perché è lo share che garantisce gli introiti pubblicitari. Questa fiction, che è riuscita a catturare l’attenzione anche dei giovanissimi, assicura ai vertici sia l’uno sia l’altro; perché non si dovrebbe pensare a un seguito insomma? Sarebbe una mossa inspiegabile e in effetti siamo quasi sicuri che non sarà così: vedrete che la seconda stagione della Compagnia del Cigno ci sarà. Noi ovviamente vi terremo aggiornatissimi!