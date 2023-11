La Caserma, seconda edizione. Il cast, location dell’800: le novità

Andato in onda per la prima volta nel 2021 su Rai 2, La Caserma si prepara a tornare con una seconda edizione. La formula è rimasta pressoché invariata: un gruppo di ragazzi e ragazze viene chiamato a vivere in una caserma, sottoponendosi ad un duro allenamento ispirato alla disciplina militare. La Caserma è un adattamento del format inglese Lads’Army e nella sua seconda edizione si prepara ad offrire alcune interessanti novità ai suoi spettatori: ecco quali.

I ragazzi convocati saranno sottoposti ad una serie di test. Di questi, solo diciotto accederanno al corso di addestramento, mentre gli altri sei dovranno tornare a casa. Ci sarà quindi il trasferimento in caserma, con una divisione in due gruppi (Falchi e Puma) delle nuove reclute. Il corso di addestramento durerà cinque settimane, ma solo coloro che saranno reputati meritevoli potranno accedere alla cerimonia finale. Qui, gli istruttori premieranno squadra e recluta migliori.

La caserma, seconda edizione: il cast

Saranno ventiquattro i ragazzi a mettersi in gioco nella nuova edizione (quattordici ragazzi e dieci ragazze). In questa edizione, il posto in caserma sarà mirato alla vita di gruppo e lo scopo del programma è quello di portare alla formazione di un team unito. L’obiettivo dei ragazzi sarà quindi quello di fare squadra, sfruttando le proprie capacità e mettendo da parte le divergenze.

Questi i protagonisti della nuova edizione de La Caserma:

Sara Agri;

Sabrina Armillato;

Sofia Barbieri;

Virginia Brunori;

Giada Campone;

Giorgia Cavalluzzo;

Felice Cormio;

Andrea Del Frate;

Luca Di Stadio;

Emanuele Ermini;

Mariagrazia Fedele;

Giovanni Fiorito;

Oscar Frau;

Enrico Garufi;

Andrea Gramiccia;

Greta Lazzaroni;

Edoardo Mattei;

Assen Pessina;

Leyla Lulù Romano;

Enrico Schenoni;

Lorenzo Toninelli;

Gabriele Verde;

Stefano Vulcano;

Giorgia Yin.

Questi, invece, gli istruttori, che affiancheranno i protagonisti de La Caserma nel loro addestramento (motivandoli o rimproverandoli):

Renato Daretti (Capo istruttore);

Giovanni Rizzo (Capo istruttore);

Germano Capriotti (istruttore);

Debora Colucci (aiuto istruttore);

Silvio Davì (aiuto istruttore);

Leonardo Micera (aiuto istruttore).

Il cambio location: scelto un forte dell’800

La seconda edizione de La Caserma vede un cambio di location. Non più Levico Terme: il programma si sposta nel Forte di Vinadio, struttura ottocentesca in provincia di Cuneo. La voce narrante del programma sarà ancora una volta Simone Montedoro. La nuova edizione de La Caserma andrà in onda a partire da domenica 12 novembre 2023, alle ore 21:00 su Rai 2. Il programma prenderà la collocazione appartenente, in precedenza, a Il Collegio 8. Sei, in totale, saranno le puntate della seconda edizione, che si concluderà il prossimo 17 dicembre. Oltre a Rai 2, La Caserma è disponibile in streaming su RaiPlay.