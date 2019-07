La casa di carta, Tokyo e Rio: la dedica che conquista tutti

La casa di carta: la meravigliosa dedica di Miguel Herrán ad Úrsula Corberó

Lavorando per tanto tempo insieme tra colleghi spesso e volentieri si instaura davvero un bellissimo rapporto. E questo è ciò che è successo tra Miguel Herrán ed Ursula Corberó, celebri per i loro ruoli ne La casa di Carta. Nella famosissima serie Netflix, Miguel ed Úrsula interpretano rispettivamente Rio e Tokyo due personaggi protagonisti di una storia d’amore romantica ma tanto, tanto folle. Tokyo, infatti, è una ragazza che ama avventurarsi sempre in situazioni nuove mentre Miguel essendo molto giovane sembra essere l’opposto. Se questi due personaggi, quindi, vivono una relazione molto tormentata per i due attori che li interpretano è esattamente l’opposto. Miguel ed Úrsula hanno raggiunto una sintonia perfetta e la loro amicizia è tanto forte quanto indistruttibile. E a dimostrazione di ciò ci sono le dediche che ultimamente i due si sono fatti via social.

Miguel Herran a Úrsula: “A te che mi hai insegnato tante cose”

Lasciano senza fiato le dolcissime parole che il giovane attore ha dedicato alla sua grandissima amica Úrsula. Ecco cosa le ha scritto Miguel postando una meravigliosa foto che li ritrae insieme abbracciati: “In questa foto si può vedere chiaramente la mia relazione con Úrsula Corberó, un’amicizia molto divertente e che mi ha arricchito tanto. A te che mi hai sempre aiutato e mi hai insegnato molto più di quello che io potrò mai restituirti. Sei una compagna incredibile e una donna eccezionale. Con te riesco ad essere sempre me stesso e spero che i nostri percorsi continuino ad incrociarsi per ancora molto tempo e che potremmo continuare a fare ancora tante cose insieme proprio come Tokyo e Rio! Ti voglio bene Úrsula! ❤” .

La dedica di Úrsula Corberò per il suo amico Miguel

In realtà, il post di Miguel Herran era una risposta alla breve ma stupenda dedica che Úrsula Corberó ha scritto per lui sul suo profilo social. La giovane attrice ha postato un selfie che i due si sono scattati probabilmente durante le riprese de La casa di carta ed ha scritto: “Mio compagno di viaggio, di allegrie e tristezze. Che bello condividere tante cose con te. Sei prezioso Miguel. Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre.”