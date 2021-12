By

Il telefilm Netflix ha cambiato la vita dell’attrice spagnola, oggi conosciuta e apprezzata in tutto il mondo

Ursula Corbero deve tutto a La casa di carta, o La casa di papel che dir si voglia. Grazie al personaggio di Tokyo la vita professionale e privata dell’attrice classe 1989 è letteralmente cambiata. Oltre alla popolarità a livello mondiale l’interprete catalana ha aumentato i suoi guadagni. Con gran parte di quelli accumulati grazie alle ultime stagioni della serie tv Netflix Ursula ha fatto un acquisto importante.

Come si legge su alcuni siti spagnoli la famosa Tokyo avrebbe comprato di recente un grosso terreno a Madrid. Un vasto appezzamento di terra nel quartiere di Aravaca – tra i più esclusivi e chic della capitale – da dove ammirare il verde della città, la Casa de Campo e lo Skyline. A quanto pare Ursula avrebbe sborsato ben 1.2 milioni di euro per costruire la sua casa dei sogni, di circa mille metri quadrati, che al momento sarebbe in lavorazione.

Per questo motivo, tra una ripresa e l’altra, la Corbero continua a vivere in un monolocale con il fidanzato, l’attore argentino Chino Darin. Appena la villa sarà pronta i due, che si amano con passione e trasporto dal 2016, si daranno da fare con il trasloco. Nell’attesa Ursula si appresta a sbarcare ad Hollywood: è stata ingaggiata per un film sul grande schermo.

Contratti milionari per Ursula Corbero

Intanto continua ad essere corteggiata da grandi aziende: dopo La casa di carta Ursula Corbero è riuscita a strappare contratti importanti a diversi brand di moda e bellezza. È stata testimonial di Maybelline, Calzedonia e Springfield. Nel 2018 è stata scelta per la collezione Fiorever di Bulgari e nel 2019 è stato il volto dei negozi Falabella. In più ha lavorato con il designer francese Simon Porte Jacquemus e ora è ambasciatrice del marchio di cosmetici giapponese Shiseido.

Da non dimenticare, poi, che ha posato per le cover di Vogue, InStyle e The Laterals Magazine. Boom pure su Instagram, dove Ursula Corbero è una delle poche attrici spagnole con più “seguaci”. Ben 24.3 milioni di follower, seconda solo ad Ester Exposito, star di Elite.