La casa di carta, Alvaro Morte e il cancro: “Il segreto è restare ottimisti”

Come tutti anche la vita di Alvaro Morte – conosciuto ai più come il Professore de La casa di carta – è stata costellata di grandi gioie e tanti dolori. Tra quest’ultimi la lotta contro il cancro, che ha segnato molto l’attore spagnolo, che in passato ha recitato tra le tante cose nella soap opera Il Segreto ed oggi è uno dei più cercati e stimati a Hollywood e nel resto del mondo.

Ad un recente incontro con la stampa a Madrid l’interprete 46enne ha ricordato la sua battaglia più importante, quella contro il tumore. Sedici anni fa ad Alvaro Morte è stato diagnosticato un cancro alla coscia sinistra. Un dramma che il diretto interessato ha cercato di superare non solo con l’adeguata terapia ma pure con un atteggiamento positivo.

“Ho temuto di perdere la gamba, pensavo di morire. Poi ho cercato di affrontare tutto con un atteggiamento positivo”, ha spiegato Alvaro Morte ai giornalisti non nascondendo di aver attraversato momenti davvero difficili a causa della situazione. La star de La casa de papel ha svelato che il segreto della vita è essere ottimisti:

“Penso che la cosa più intelligente nella vita sia quella di trovare sempre qualcosa per cui brindare e io ne ho tante”

All’epoca della malattia Alvaro Morte aveva appena trent’anni e per fortuna è riuscito a guarire e ad andare avanti umanamente e professionalmente. “Sono ostacoli che possono capitare a chiunque e che vanno affrontati. In quel momento mi ha aiutato molto avere un atteggiamento positivo”, ha dichiarato l’attore, che prima di sbarcare in tv ha lavorato a lungo in teatro e ha perfezionato i suoi studi in Finlandia.

La vita privata di Alvaro Morte

Dopo aver sconfitto il tumore la carriera di Alvaro Morte ha spiccato il volo. Ma nonostante il successo raggiunto a livello mondiale l’interprete andaluso ha sempre cercato di mantenere i piedi per terra, conscio che la fama può sparire da un momento all’altro. Quando non lavora Morte dedica tutto il suo tempo libero alla famiglia.

Alvaro Morte – il cui vero nome è Alvaro Antonio Garcia – è sposato da tempo con la stilista Blanca Clemente. Nel 2014 la coppia ha avuto i gemelli Julieta e Leon, che sono molto legati al padre. Lontano dal set Alvaro è un genitore presente e affettuoso e anche giocherellone. L’attore non ha esitato a definire moglie e figli la cosa più importante della sua vita.

Il protagonista de La casa di carta non ha però nascosto che da quando il suo nome è diventato famoso in tutto il mondo è costretto a vivere la privacy e l’intimità in maniera diversa, lontano da occhi indiscreti e sciocchi pettegolezzi.