La caccia, le anticipazioni della seconda puntata: Sara nei guai?

La caccia-Monteperdido: le anticipazioni della seconda puntata in onda domenica 17 novembre

La caccia-Monteperdido è il nuovo thriller psicologico di Canale 5. Domenica 10 novembre abbiamo assistito alla prima puntata ed abbiamo conosciuto Sara Campos, il personaggio interpretato dall’attrice iberica Megan Montaner. Dopo Lontano da te, la tanto amata Pepa de Il Segreto è tornata sul piccolo schermo nostrano con un nuova serie misteriosa e ricca di colpi di scena. Tante le sorprese a cui il pubblico ha assistito durante la prima serata (in tutto le puntate saranno quattro). Al centro della trama troviamo la scomparsa di Ana e Lucia, due ragazzine che spariscono nel nulla nel paesino di Monteperdido, immerso nella natura dei Pirenei. Il caso rimane senza soluzione fino alla ricomparsa di Ana, dopo ben cinque anni. Ma mentre lei riabbraccia la sua famiglia in ospedale, che fine avrà fatto Lucia? Ana, anche se collabora con la polizia che lavora sul caso, è piena di segreti e misteri. Cosa riusciranno a scoprire gli agenti della Guardia Civile, arrivati da Madrid?

Anticipazioni La caccia: cosa succederà nella seconda puntata

Nel terzo episodio de La caccia, dal titolo “Il Ballo degli Uomini“, la polizia insieme a Sara sono sempre più vicini a scoprire la verità, grazie al primo arresto sul caso della scomparsa di Ana e Lucia. Gli abitanti di Monteperdido, però, non sono contenti del trattamento avuto dalla polizia, si sentono tutti sospettati e colpevoli, e lo fanno sapere al Capo della Polizia locale, Victor Gomero. E questo accende i primi asti con il sergente Sara Campos. Intanto, Ana inizia a cambiare le sue abitudini, torna a casa dalla sua famiglia, ma per lei le cose non saranno per niente facili. La sua ricomparsa fa venire fuori dei segreti insospettabili su alcuni abitanti del paese, mettendoli in serio pericolo.

La caccia, le anticipazioni di domenica 17 novembre: l’inferno della prigionia di Ana e Lucia

Nel cinque anni di prigionia, Ana e Lucia hanno vissuto un vero inferno. Questo è quello che il tenente Baìn e la Campos scoprono dalle indagini sul caso. Nonostante le indagini vadano avanti spedite, i genitori di Lucia non riescono ad attendere ancora di più e tentano di farsi giustizia da sé. Nel secondo episodio di domenica 17 (dal titolo “Oscuri di Liestra”), veniamo a conoscenza di altri inconfessabili segreti e di colpi di scena incredibili che questa volta interessano la vita di Sara Campos e che sconvolgeranno le indagini, dando loro una sferzata incredibile.