La blacklist di Mediaset: la testimonianza di chi c’è finito e i nomi vip

Da circa un anno e mezzo a questa parte a Mediaset è iniziato un repulisti di immagine che ha provocato la sparizione di tanti volti considerati troppo trash dai piani alti del Biscione. La scintilla che ha innescato il terremoto si è verificata nei primi mesi del 2023. Allora, su Canale Cinque, stava andando in onda il Grande Fratello Vip 7. Alcune dinamiche e alcuni concorrenti sfuggirono di mano al programma; vennero a crearsi situazioni imbarazzanti e addirittura volgari. Fu allora che Pier Silvio Berlusconi impose un diktat e pretese maggiore moderazione nel reality show, arrivando persino a costringere gli inquilini della Casa più spiata d’Italia a indossare in prima serata abiti sobri. La linea tracciata per il GF Vip fece da apripista a una scelta editoriale finalizzata alla maggiore ‘serietà’ di tutte le reti Mediaset. Emblema di tale nuova visione fu la cacciata di Barbara d’Urso in piena estate.

Nikita Pelizon, che trionfò al GF Vip 7, in una recente intervista a Tag24, ha parlato di una “blacklist a Mediaset” di cui lei avrebbe fatto parte, come quasi tutti coloro che parteciparono all’edizione del reality che la vide salire sul gradino più alto del podio. Così l’influencer:

“Pensavo che anche le edizioni passate fossero come quella che ho vissuto, dato che non l’avevo mai visto, perciò non mi aspettavo che non venissimo invitati più in alcun programma. Soprattutto perché, ammetto che evitare di dire parolacce per 7 mesi per dare l’esempio, nonostante il bullismo che vedevo, uscire e sentirmi dire che rientravo nella black list della settima edizione… First reaction: shock! Ma vabbè, la vita riserva sempre infinite sorprese”.

Ecco alcuni nome della cosiddetta “Blacklist”

La Pelizon parla di una vera e propria blacklist. Non fa nomi, ma non è difficile unire i fili per comprendere chi è finito nella lista nera di Mediaset. D’altra parte i piani alti del Biscione, seppur in modo soft, hanno fatto intendere a chiare lettere che personaggi giudicati troppo inclini al ‘trash’ non avrebbero più avuto spazio in alcuna trasmissione. E così è stato: da più di un anno a questa parte sono spariti da tutti gli show volti che fino a qualche anno fa spuntavano come funghi qua e là. Alcuni nomi? Giovanni Ciacci, Antonella Fiordelisi, Alex Belli, Soleil Sorge, Elena Morali, Nina Moric, Pamela Prati e tanti altri che per parecchio tempo sono stati infilati in alcuni programmi. La fucina più grande di tale ‘movimento televisivo’ furono i salotti di Barbara d’Urso. Pure lei è stata costretta a chiudere i battenti. Au revoir!