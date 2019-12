La Bella e la Bestia, la Disney lavora al sequel: ultime news

La Bella e la Bestia 2 si farà? Ultime news e gossip sul film Disney

Dopo il grande successo ottenuto al cinema nel 2017, la Disney è pronta a lavorare al sequel de La Bella e la Bestia. Il film con Emma Watson e Dan Stevens ha incantato milioni di bambini e adulti in tutto il mondo e la casa di produzione americana è pronta a raccontare il prosieguo della storia. Che però – attenzione – avrà un nuovo protagonista: Gaston. Da ben due anni la Disney ha intenzione di produrre un film incentrato sullo spasimante di Belle, che sul grande schermo è stato interpretato magistralmente da Luke Evans. Proprio la grandiosa interpretazione dell’attore gallese ha spinto i produttori a lavorare a questa idea, anche se per il momento non c’è ancora una sceneggiatura pronta.

La Disney vuole un film incentrato sulla vita di Gaston con Luke Evans

Come sussurrano alcuni siti e blog americani, l’idea è quella di creare un film incentrato sulle avventure di Gaston. Una pellicola che possa arricchire il palinsesto di Disney +, la piattaforma streaming che arriverà in Italia a marzo 2020. Quindi non un film al cinema bensì un film per la tv, tanto che la Disney sta addirittura vagliando l’ipotesi di creare un vero e proprio franchising su La Bella e la Bestia.

Il film su Gaston non sarà un vero e proprio sequel bensì un prequel

Nel film del 2017 Gaston muore ed è per questo che la Disney non vuole lavorare ad un sequel – non avrebbe senso – bensì ad un prequel, che racconti le avventure del cacciatore prima del fatidico incontro tra La Bella e la Bestia. Luke Evans non ha mai nascosto la voglia di tornare ad indossare i panni di Gaston e per questo non resta che attendere…