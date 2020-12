La Bella e la Bestia film Disney: arriva il prequel con Gaston, i dettagli

Luke Evans e Josh Gad riprenderanno i ruoli di Le Tont e Gaston in una nuova serie tv disponibile a breve su Disney Plus

Dopo voci e indiscrezioni è arrivata finalmente nelle scorse settimane la conferma da parte della Disney: sta per arrivare la serie spin off de La Bella e la Bestia, il live action di successo campione di incassi nel 2017. Il telefilm sarà disponibile su Disney +, la piattaforma streaming del colosso americano, e avrà come protagonista Gaston e il fidato Le Tont. Trattandosi di un prequel la trama racconterà gli anni antecedenti all’incontro di Gaston con Belle e la Bestia.

Nonostante l’ufficialità da parte della Disney, il progetto non ha ancora un titolo al momento. Per la nuova serie i produttori hanno fortemente voluto Eddy Kitsis e Adama Horowitz, già sceneggiatori della serie fantasy C’era una volta. Stando alle prime informazioni, sarà una serie evento musicale di sei episodi. La storia sarà ambientata prima degli eventi descritti nel film di Bill Condon e le musiche saranno curate dal compositore Alan Menken, lo stesso dietro alla colonna sonora del cartone animato del 1991 e del film con Emma Watson e Dan Stevens.

Nel live action de La Bella e la Bestia Le Tont è rappresentato come un uomo gay che mostra un’evidente attrazione verso l’amico/padrone Gaston. Secondo Entertainment Weekly, è possibile dunque che la serie esplori maggiormente questo aspetto del personaggio, sebbene non siano stati ancora resi noti ulteriori dettagli della trama. Luke Evans ha ammesso pubblicamente che non vede l’ora di tornare ad indossare i panni di Gaston, l’arrogante pretendente di Belle.

Al momento la sceneggiatura è ancora in fase di lavorazione. Non è stata ancora stabilita una data di inizio riprese ma è probabile che sarà nel 2021, Coronavirus permettendo. Dunque la messa in onda del prequel de La Bella e la Bestia non sarà disponibile prima del 2022. Ad oggi non è chiaro se ci sarà un cameo di Emma Watson (Belle) o Dan Stevens (Bestia).

Dopo il successo de La Bella e la Bestia la Disney è al lavoro su nuovi live action. Nei prossimi anni arriveranno quelli de: La Sirenetta, Crudelia De Mon, Peter Pan e Wendy, Pinocchio, Hercules.