Kyle e Kendall, Caitlyn Jenner si candida a governatrice della California

La notizia era nell’aria da qualche settimana, ora è arrivata l’ufficialità: Caitlyn Jenner ha annunciato la sua candidatura per la carica di governatrice della California. Jenner, personaggio dei reality e attivista per i diritti dei transgender, ha scritto su Twitter e su un sito Web di aver già presentato i documenti per la candidatura. Jenner si è definita “una comprovata vincitrice” e l’unica candidata in grado di “porre fine al disastroso periodo dell’amministrazione di Gavin Newsom”. La 71enne attivista si è descritta come “economicamente conservatrice e socialmente progressista” in un’intervista rilasciata lo scorso anno alla rivista People.

Catilyn Jenner ha ribadito di essere la candidata ideale perché ormai vive in California da cinquant’anni: qui è riuscita a realizzare tutti i suoi sogni. Negli ultimi anni ha però assistito a dei cambiamenti che non le sono particolarmente piaciuti. Da qui la scelta di scendere in politica e “sporcarsi le mani”. Dal 2019 il Governatore dello stato californiano è il democratico Gavin Newsom. In passato la stessa carica è stata ricoperta da Arnold Schwarzenegger (2003-2011).

Caitlyn Jenner è la madre, o forse dovremmo dire padre, della modella Kendall e dell’influencer Kylie. Catilyn è nato uomo e prima della transizione è stato campione olimpico del decathlon ai Giochi di Montréal 1976, nonché detentore del record mondiale maschile della specialità dall’agosto 1975 al maggio 1980.

Prima di diventare a tutti gli effetti Caitlyn, Bruce Jenner è stato sposato tre volte: con l’attrice Chrystie Crownover (1972-1981), con l’interprete Linda Thompson (1981-1986), con l’imprenditrice Kris Kardashian (1991-2015). Ques’ultimo è stato indubbiamente il matrimonio più famoso.

Caitlyn Jenner fa parte a tutti gli effetti della famiglia Kardashian, la famiglia famosa in tutto il mondo per i suoi reality show e scandali. Caitlyn è ufficialmente la matrigna di Kim, Khloe, Kourtney e Rob Kardashian. Dai tre matrimoni ha avuto ben sei figli.

Dal primo matrimonio con Chrystie sono nati Burton (1978) e Cassandra (1980). Grazie al rapporto con Linda sono invece arrivati Brandon (1981) e Brody (1983). Altre due figlie, indubbiamente le più famose, sono frutto della lunga relazione con Kris: Kendall (1995) e Kylie (1997).

Bruce Jenner è diventata a tutti gli effetti Caitlyn nel 2015, subito dopo la fine del lungo matrimonio con Kris Jenner. Le due sono rimaste in ottimi rapporti.