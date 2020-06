Kristen Stewart sarà Lady Diana nel nuovo film Spencer

Kristen Stewart interpreterà la principessa Diana nel film intitolato Spencer

Nuovo e impegnativo ruolo per Kristen Stewart. La star di Twilight è stata scelta per indossare i panni della principessa Diana nel nuovo film Spencer, diretto dal regista cileno Pablo Larrain. Una parte difficile, impegnativa, che farà sicuramente molto discutere. Alla Stewart il compito di far rivivere sul grande schermo uno dei personaggi più amati e popolari degli ultimi trent’anni. Stando alle prime informazioni disponibili, la pellicola sarà ambientata nei primi anni Novanta, un periodo complicato per la principessa del Galles e per il suo matrimonio con l’erede al trono Carlo d’Inghilterra.

Le parole del regista sul nuovo film che racconta la vita di Diana

“La mia generazione è cresciuta con un’idea molto precisa di quella che è una favola. Di solito, il principe trova la sua principessa, che diventa la sua sposa e, poi, la sua regina. Quando la principessa di turno decide di non voler diventare regina, ma di essere solo se stessa, la favola crolla. Sarà questo il cuore del mio film”, ha dichiarato il regista Pablo Larrain. Quattro anni fa l’artista ha raccontato sul grande schermo un’altra donna molto amata nonché icona di stile e costume come Jackie Kennedy: nel film Jackie del 2016 protagonista era Natalie Portman che per quel lavoro ha addirittura ricevuto una nomination all’Oscar. Larrain ha precisato che la scelta è ricaduta su Kristen Stewart perché misteriosa, fragile e al tempo stesso forte proprio come la defunta Lady Diana, che ha dato del filo da torcere alla famiglia reale inglese. Le riprese del film inizieranno nei primi mesi del 2021, Coronavirus permettendo.

Il film Spencer non racconterà la morte di Lady Diana

Nel nuovo film di Pablo Larrain non si racconterà l’intera vita di Lady Diana ma solo alcuni aspetti. Non verrà affrontata la sua tragica morte né le altre conseguenze derivanti dal divorzio con Carlo Windsor. Tanto spazio, invece, all’amore per i figli William ed Harry, che è sempre stato forte e più grande di tutti. La trama del film si snocciolerà in tre giorni, in una delle ultime vacanze natalizie di Diana con i Windsor nella loro tenuta di Sandringham a Norfolk, in Inghilterra. Spencer dovrebbe uscire tra la fine del 2021 e il 2022. Nel 2013 era stata l’attrice australiana Naomi Watts ad indossare i panni della principessa triste nel film Diana-La storia segreta di Lady D.