Kristen Stewart al Coachella paparazzata insieme alla fidanzata Sara

Coachella 2019: c’è anche Kristen Stewart e la fidanzata Sara Dinkin

Quest’anno al Coachella ci sono tutti, ma proprio tutti. Gli appassionati di gossip di tutto il mondo non si stanno perdendo un momento del festival, specie dopo aver visto diversi volti noti del mondo dello spettacolo prendervene parte. All’evento, per esempio, ha partecipato anche Kristen Stewart. L’attrice di Twilight si è presentata ad uno degli spettacoli accompagnata dalla fidanzata, la stilista Sara Dinkin. La presenza delle due non è passata inosservata, tant’è che c’è stato chi prontamente ha immortalato un loro bacio (dando poi le foto ai media inglesi).

Kristen Stewart al Coachella insieme alla fidanzata Sara Dinkin: la foto del bacio fa il giro del web

Kristen Stewart e Sara Dinkin al Coachella hanno sfoggiato un look casual e poco appariscente. Stando al racconto delle persone presenti sul post, riportati prontamente dal dailymail.co.uk, l’attrice ha ballato tutto il tempo insieme alla sua fidanzata e da questa non si è staccata. Baci, coccole e sguardi complici non sono mancati tra le due. A dimostrazione di ciò, inoltre, i tabloid inglesi hanno pubblicato la foto di un bacio tra le due. L’immagine in poche ore ha fatto il giro del web, finendo con l’essere citata in articoli e pagine social di ogni dove.

Kristen Stewart dopo Stella ritrova l’amore con Sara Dinkin

Kristen Stewart sembra oggi essere felice con Sara Dinkin. Con quest’ultima tutto è iniziato dopo la fine della relazione con Stella, una modella di Victoria’s Secret con cui Kristen aveva addirittura annunciato le nozze qualche tempo fa. Nella sua vita, però, c’è adesso un’altra donna e le cose sembrano procedere bene tra loro due. Forse è ancora presto per parlare di fiori d’arancio, anche perché le dirette interessate non ne hanno mai fatto cenno, ma le premesse, ad oggi, sembrano essere buone.