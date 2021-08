Kristen Bell come Mila Kunis: “Lavo i figli solo quando sento la puzza”

Continuano le confessioni imbarazzanti a Hollywood. Dopo Mila Kunis e Ashton Kutcher è arrivata quella di Kristen Bell, nota in Italia per la serie tv Veronica Mars, e Dax Shepard. Sposati dal 2013 la coppia ha due figli: Lincoln e Delta, che hanno rispettivamente 8 e 7 anni.

Ospiti del programma tv The View Kristen Bell e Dax Shepard hanno ammesso di non lavare così tanto i loro bambini. I due attori si limitano a farlo solo quando sentono un certo odore nauseabondo. “Sono un grande fan dell’attesa della puzza“, ha dichiarato Kristen senza troppi peli sulla lingua.

“Quando senti una zaffata: questo è il modo con cui la biologia ti fa sapere che devi pulirlo“, ha aggiunto la Bell, più che mai convinta della sua teoria. Il marito Dax Shepard ha invece ricordato che quando i bimbi erano neonati li lavavano tutti i giorni, perché essendo più giovani erano anche più attenti.

Ora che sono più grandi e dunque più smemorati la routine quotidiana è cambiata, come sottolineato dall’attore, sceneggiatore e produttore:

“Quando hanno iniziato ad andare a dormire da soli senza la routine, abbiamo cominciato a chiederci: quando è stata l’ultima volta che li hai lavati?”

Le rivelazioni di Mila Kunis e Ashton Kutcher

Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno recentemente spifferato di non lavarsi tutti i giorni. I due attori hanno confidato di farsi la doccia solo se strettamente necessario. Lo stesso vale per i figli Wyatt e Dimitri, che hanno 6 e 4 anni. A detta di Kutcher – famoso ex di Demi Moore – è inutile utilizzare il sapone tutti i giorni ed è preferibile lavare i bambini solo se hanno dello sporco addosso.

Ashton Kutcher ha inoltre rivelato che si lava le ascelle e le parti intime quotidianamente, mentre dopo la palestra si butta in faccia dell’acqua per togliere il sale del sudore. Mila Kunis si limita a lavare il viso due volte al giorno: da bambina non aveva l’acqua calda (è nata e cresciuta in Ucraina) e quindi fin da piccola è abituata a non farsi spesso la doccia.

Dichiarazioni forti che hanno fatto il giro del web, tanto che sui social network si sono sprecati i meme ironici su quanto affermato dalla coppia di Hollywood. Dello stesso avviso, però, sembrano essere Kristen Bell e Dax Shepard, che lavano i loro bambini solo se strettamente necessario.

Piccola curiosità: Kristen Bell e Mila Kunis hanno recitato insieme nel 2016, nel film Mamme molto cattive. La pellicola ha avuto un sequel nel 2017.