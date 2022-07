Kledi Kadiu resta uno dei ballerini più noti del piccolo schermo. Diventato famoso a cavallo tra gli anni Novanta e gli anni Duemila l’albanese è stato uno dei grandi protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Il 48enne è stato per nove edizioni la star del corpo di ballo poi dal 2013 al 2017 ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza. Successivamente è apparso sempre meno in televisione: qualche ospitata e qualche intervista ma nulla più.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Kledi Kadiu ha spiegato il motivo che l’ha spinto a lasciare Amici:

“Il distacco è avvenuto in maniera naturale. Quando mi sono fidanzato ed è arrivata Lea non potevo più dedicarmi al lavoro come facevo prima. Ho compiuto 48 anni e il mio percorso di danzatore è cambiato. Arriva un momento nella vita in cui bisogna voltare pagina. Così ho optato per l’insegnamento e per trasmettere tutta la mia esperienza ai ragazzi”

In questo periodo Kledi è impegnato in un lungo tour in giro per l’Italia: quaranta tappe del Summer camp 2022, dove fa lezioni di danza a giovani ballerini. Inoltre Kadiu è per il secondo anno consecutivo direttore artistico dello spettacolo La danza, il movimento che sostituisce la parola, ricordando Carla, evento dedicato alla celebre Fracci, l’etoile scomparsa nel 2021.

Alla rivista edita da Cairo Editore Kledi Kadiu ha precisato che il suo rapporto con Maria De Filippi, la donna che l’ha reso popolare in tutta Italia, non è stato scalfito dall’addio ad Amici:

“Abbiamo un rapporto ottimo, abbiamo grande stima e affetto l’uno per l’altra. Le chiedo ancora consigli e ogni tanto ci sentiamo anche al di là del lavoro”

La famiglia di Kledi Kadiu

Dal 2018 Kledi Kadiu è felicemente sposato con Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga 30enne. La coppia ha avuto una figlia, Lea, due anni prima del matrimonio, nel 2016. Nel 2021 è nato il secondogenito Gabriel. Il piccolo ha rischiato di morire pochi giorni dopo il parto.

Gabriel è stato ricoverato in terapia intensiva, inizialmente in isolamento, per oltre un mese e mezzo. Una volta uscito dall’ospedale è cominciato un lungo percorso di terapie, cure e ricadute. Successivamente è stato scoperto che il figlio di Kledi è affetto da meningoencefalite.

Si tratta di un’infiammazione che colpisce le meningi e il cervello. Le meningi sono le membrane che rivestono il sistema nervoso centrale e fungono da protezione per il cervello e il midollo spinale. La diagnosi precoce ha sicuramente aiutato il bambino, che oggi è in netto miglioramento.

Kledi Kadiu si reputa un papà giocherellone e orgoglioso, molto presente per i suoi figli. Il ballerino ha però escluso la possibilità di avere un terzo erede.