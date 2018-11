Kledi Kadiu oggi lavora in Albania: ma è pronto a tornare ad Amici

Che fine ha fatto Kledi Kadiu? È tornato in Albania

Kledi Kadiu racconta la sua nuova vita tra Italia e Albania. Il ballerino albanese si svela in un’intervista al settimanale Spy. Reso celebre dai programmi di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, oggi a 44 anni il ballerino tira le somme di una vita privata e professionale fatta di grandi traguardi raggiunti con successo. Era il 1993 quando Kledi è arrivato in Italia. Dopo pochi anni il ballerino è entrato nelle case degli italiani ed è diventato un volto molto amato dal pubblico grazie al successo di programmi come Buona Domenica, Amici e C’è posta per te. Oggi Kledi è il direttore di una scuola di danza a Roma dove tiene corsi e stage ma non ha abbandonato la voglia di fare tv. Il ballerino ha infatti realizzato il suo sogno e ha finalmente debuttato sulla tv albanese con il programma Dance with me. La trasmissione, in onda su un canale di Tirana, è un talent e Kledi veste i panni del giudice. Anche la vita privata procede a gonfie vele. Il ballerino è felicemente sposato con la collega Charlotte Lazzari che lo ha reso padre di Lea, la figlia che oggi ha tre anni.

L’esperienza ad Amici e le parole su Maria

Kledi Kadiu si dice grato alla tv italiana, a cui deve molto. La sua riconoscenza va in particolare ad una persona: Maria De Filippi, la conduttrice che l’ha voluto nelle sue trasmissioni di punta. Fondamentale nella sua carriera l’esperienza ad Amici. Qui Kledi è stato prima ballerino professionista, dal 2001 al 2012, e poi insegnante di danza dal 2013 al 2016. Kledi confessa di essere ancora in contatto con la conduttrice Mediaset e alla domanda se non gli piacerebbe tornare a lavorare con lei risponde: “Nella vita mai dire mai. Nessuna porta è mai chiusa per sempre. Dopo tanti anni avevo bisogno di nuovi stimoli e se ci sarà qualche nuovo ruolo a disposizione, perché no”.

Kledi in tv in Albania nelle vesti di giudice a Dance with me

Oggi Kledi è tornato protagonista in tv ma questa volta nel suo paese, in Albania. Il ballerino ricopre infatti il ruolo di giudice a Dance with me, il talent dove personaggi famosi si sfidano a colpi di ballo. La trasmissione è in onda sul canale albanese Tv Klan.